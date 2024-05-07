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صحة

8 خضروات تجنبوا تناولها في أيام الصيف الحارة.. لهذا السبب!

Lebanon 24
07-05-2024 | 00:46
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ينصح الخبراء في موسم الصيف الحار، بتوخي الحذر عند اختيار مكونات الوجبات الرئيسية، لأن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تصيب بشعور بالخمول والكسل أو زيادة الإحساس بحرارة الطقس.
 
 
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وبالرغم من أن الخضروات صحية وتأتي على رأس الأولويات في أي نظام غذائي متوازن، لكن بحسب ما نشره موقع DNA India، يوجد 8 أنواع من الخضراوات يجب تجنب تناولها في أيام الصيف الحارة، كما يلي:

السبانخ والكرنب
تعتبر السبانخ والكرنب من المصادر الممتازة للفيتامينات والمعادن، ولكنهما لا يحتويان على نسبة عالية من الماء، لذا يمكن استبدالهما بالخس أو الجرجير.

البروكلي والقرنبيط
يتسبب تناول البروكلي أو القرنبيط في بعض الحرارة الداخلية. ولهذا السبب يوصي الخبراء بتناولهما في موسم الشتاء للاستمتاع بالدفء والاستفادة من محتواهما العالي من الفيتامينات والمعادن.

الخضروات الجذرية
تعتبر الخضروات الجذرية من العناصر الغذائية القيمة، فهي نشوية ويمكن أن تكون أكثر كثافة، وتتطلب المزيد من الطاقة لهضمها. لذا، فإنه من غير المناسب تناولها في الصيف.

القرع
على غرار الخضروات الجذرية، إن بعض أنواع القرع الشتوي تكون أكثر كثافة وتستهلك كمية أكبر من الطاقة للهضم، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بوطأة حرارة الطقس.

البازلاء
إن البازلاء مصدر جيد للبروتين والألياف، ولكنها يمكن أن تسبب أيضًا الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

الذرة
تعد الذرة، من الناحية الفنية، من الحبوب، ولكن غالبًا ما يتم استهلاكها مثل الخضروات. ومثلها مثل البازلاء، يمكن أن يتسبب تناول الذرة في معاناة البعض من الانتفاخ بسبب محتواها العالي من النشا. (العربية)
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