قد تصيب أكثر من نصف سكان العالم.. ما هي أسباب جرثومة المعدة؟

Advertisement

تُعتبر جرثومة المعدة أو ما يُعرف باسم هيليكوباكتر بيلوري من أنواع البكتيريا المسببة للالتهابات، والسبب الرئيسي وراء قرحة المعدة.ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا، فإن جرثومة المعدة حالة شائعة إذ أنها تصيب بين 30% و40% من المواطنين في الولايات المتحدة، غالباً الأشخاص بعمر صغير. وقد لا تظهر أي أعراض، بينما تؤدي أحياناً إلى التغلغل نحو الطبقة الداخلية الواقية في المعدة مسببةً الالتهابات أو القرحة الهضمية.وأشار موقع Health direct"" التابع للحكومة الأسترالية إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يُصابون بهذه البكتيريا.ما هي أسباب جرثومة المعدة.. وكيف يمكن تجنبها؟لم تثبت الدراسات حتى الآن، بحسب "المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، كيفية انتشار هذه الجرثومة، ولكن يعتقد الباحثون أنها تعود للأسباب التالية:- تناول الطعام غير النظيف- شرب الماء غير النظيف- التعرض للعاب شخص آخر مصابلذلك، الطريقة الأفضل لتجنب الإصابة بهذه البكتيريا هي من خلال:- غسل اليدين بانتظام قبل تناول أي طعام- تناول الطعام المنظف جيداً- التأكد من أن مصدر مياه الشرب نظيف وآمن (سي ان ان)