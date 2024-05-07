Advertisement

صحة

الخبراء يجيبون.. هل الأطعمة فائقة المعالجة ضارة حقاً؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 14:33
A-
A+
Doc-P-1196676-638507147932914962.jpg
Doc-P-1196676-638507147932914962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجد العلماء ارتباطا بين الأطعمة فائقة المعالجة ومجموعة من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، والسمنة، وأمراض الجهاز الهضمي والاكتئاب، بالإضافة إلى الوفاة المبكرة.
 
Advertisement
وفي مراجعة كبيرة للدراسات التي نُشرت عام 2024، أفاد العلماء بأن استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة كان مرتبطا بـ 32 مشكلة صحية، مع وجود أدلة أكثر إقناعا على الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، ومشاكل الصحة العقلية الشائعة مثل القلق والاكتئاب.

وتعتبر مثل هذه الدراسات ذات قيمة، لأنها يمكن أن تنظر إلى مجموعات كبيرة من الأشخاص- تضمنت مراجعة عام 2024 نتائج من ما يقرب من 10 ملايين شخص- على مدى السنوات العديدة التي قد يستغرقها تطور الحالات الصحية المزمنة، حسبما قالت، جوزيمر ماتي، وهو أستاذ التغذية المساعد في كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة.

وأضافت أن اتساق العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة والمشاكل الصحية زاد من ثقتها في وجود ضرر حقيقي مع استهلاك هذه الأطعمة.

وفي السياق، قال الباحث في التغذية والتمثيل الغذائي بالمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، كيفين هول، إن هناك العديد من "الآراء القوية" بشأن سبب كون الأطعمة فائقة المعالجة غير صحية. 

وأضاف: "لكن في الواقع لا يوجد الكثير من الأدلة العلمية الدقيقة بشأن ماهية هذه الآليات".

وتابع هول: "نظرا لأن الأطعمة فائقة المعالجة غالبا ما تكون رخيصة ومريحة ويمكن الوصول إليها بسهولة، فإنها على الأرجح تحل محل الأطعمة الصحية بوجباتنا الغذائية".

بينما تستمر الأبحاث بشأن الأطعمة فائقة المعالجة وضررها على صحة الإنسان، تختلف آراء الخبراء بشأن كيفية تعامل الناس معها. 
المصدر: الحرة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:30 | 2024-05-07
07:30 | 2024-05-07
05:27 | 2024-05-07
04:00 | 2024-05-07
02:30 | 2024-05-07
00:46 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24