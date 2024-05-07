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صحة
لمرضى تلف الأعصاب.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
07-05-2024
|
23:00
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كشف باحثو جامعة كولونيا عن فوائد هائلة لزهرة الشوك المبارك (Cnicus Bendictus)، في علاج مرضى الأعصاب التالفة.
وبيّنت التجارب المخبرية على القوارض والخلايا البشرية أن مركب الكينيسين الفعال في زهرة الشوك المبارك، يسهم في تسريع نمو الألياف العصبية بشكل كبير.
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كما أظهرت القوارض التي تناولت جرعة يومية من هذا المركب تعافيًا ملحوظًا من الشلل والاعتلال العصبي.
ومن الحالات التي يحتمل أن تساعد زهرة الشوك المبارك في علاجها:
- تحفيز النمو العصبي: أظهرت الأبحاث قدرة الكينيسين الموجود في زهرة الشوك المبارك على تسريع نمو الألياف العصبية، ما يفتح الباب أمام استخدامه لعلاج الإصابات العصبية التي كانت تعتبر في السابق "غير رجيعة".
- إعادة التأهيل من الشلل: يساعد مركب الكينيسين المرضى الذين يعانون شللًا ناجمًا عن تلف الأعصاب، حيث أظهرت الحيوانات المشمولة في التجارب تحسنًا واضحًا في الحركة والنشاط والتوازن.
- الاعتلال العصبي: يعمل الكينيسين على تسريع الشفاء من الاعتلالات العصبية الناجمة عن أمراض أو إصابات سابقة.
المصدر: فوشيا
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