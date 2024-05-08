"في يوم اللا حمية العالمي".. عواقب الصيام المتقطع

يحتفل العالم في 8 أيار من كل عام بـ"يوم اللا حمية العالمي" الذي يهدف للترويج إلى اتباع نمط حياة صحي وتسليط الضوء على مفاهيم النظام الغذائي والتحذير من الحميات القاسية وغير الآمنة.



وتشير الدكتورة ناتاليا بافليوك خبيرة التغذية الروسية إلى أن الحميات الغذائية غالبا ما يكون لها تأثير ضار على الصحة. لذلك وفقا لخبراء التغذية لا ينبغي أن يفرض النظام الغذائي قيود صارمة. أي يجب أن يركز الشخص على اختيار الطعام الكامل والمغذي واللذيذ.

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ووفقا لها، هناك توصيات غذائية عامة، وعلاج غذائي جماعي، وأنظمة غذائية شعبية وأخرى شخصية.



وتقول: "ليس النظام الغذائي في حد ذاته بالنسبة لمعظم الناس عاملا نفسيا مريحا. لأنه لا يعود بأي فائدة على الجسم، لأن الغالبية تختار أنظمة غذائية غير متوازنة تفتقر إلى العناصر الغذائية والسعرات الحرارية اللازمة. ويؤدي هذا في الواقع، إلى تفاقم الوضع. لأن الشيء الرئيسي هنا هو عادات الأكل. فإذا لم يحدث تغيير في عادات الأكل، وإذا لم يتعرف الشخص على الطعام، فإن وزنه يزداد مرة أخرى".



ووفقا لها يكتسب الناس الوزن الزائد بسبب السعرات الحرارية الزائدة. وأن الصيام المتقطع الذي يتبعه الكثيرون له عواقب سلبية.



وتقول: "يتمثل الصيام المتقطع بتناول الطعام خلال 6-8 ساعات فقط وعدم تناول أي شيء في الساعات المتبقية من اليوم. ولكن في الواقع ليس لهذه الطريقة أي مبرر، وهي عبء على الجسم. وقد اتضح أن الذين يتبعون الصيام المتقطع يعانون من حصى في المرارة ومشكلات في الجهاز الهضمي. أي أن عواقبه خطيرة".



وتؤكد على ضرورة تناول ثلاث وجبات طعام رئيسية في اليوم يتخللها وجبات خفيفة. (روسيا اليوم)