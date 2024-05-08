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صحة

ما العلاقة بين أدوية الكورتيزون ومزاجك السيئ؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 15:00
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ذكر موقع journals  أن أدوية الكورتيزون تسبب اختلال توازن الناقلات العصبية في الدماغ وتعمل على تقليل السيروتونين، الذي ينظم المزاج والنوم وإدراك الألم.

 كما أن الكميات المفرطة من الكورتيزون يمكن أن تؤدي إلى تقلبات المزاج والاكتئاب.

 ينظم هرمون النوربينفرين العواطف واليقظة والنوم والحلم. يمكن أن تؤدي الكمية الزائدة من النورإبينفرين إلى الإفراط في تحفيز الجهاز العصبي الودي، مما يسبب زيادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم والارتعاش والقلق.

 حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA) هو ناقل عصبي يقلل من نشاط الجهاز العصبي المركزي واستثارته تقلل أدوية الكورتيزون GABA، مما يؤدي إلى القلق، وتغيرات في المزاج، والاكتئاب، وانخفاض القدرة على التعامل مع الألم المزمن.

( اليوم السابع)
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