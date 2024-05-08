22
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
القهوة منزوعة الكافيين.. هل تحتوي على مواد مسرطنة؟
Lebanon 24
08-05-2024
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستمتع ملايين الأميركيين بفنجان من القهوة الجيدة، بما يشمل الفئات التي تتناول القهوة منزوعة الكافيين من وقت لآخر. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 26 مليون أميركي يفضلون الحصول على فنجان قهوة منزوعة الكافيين، إن كان بسبب الحساسية التي يسببها الكافيين للكثيرين، أو لأنهم يشتهون طعم القهوة ولكن يفضلون عدم الحصول على طاقة إضافية، مرة واحدة على الأقل في اليوم، وفقاً لما نشره موقع The Street.
Advertisement
نزع الكافيين من القهوة
يحتوي نبات القهوة على الكافيين بشكل طبيعي، وربما يتخيل البعض أن نزع الكافيين من القهوة يتم بطريقة طبيعية، تشبه تحميص القهوة لفترة طويلة للغاية أو ببساطة اختيار كمية أقل من الكافيين بتقليل نسبة حبوب القهوة. لكن في الواقع أن عملية إزالة الكافيين من القهوة، مثلما هو الأمر مع العديد من الأطعمة الحديثة، تتطلب الكثير من المعالجة، حيث يجب أن تخضع حبوب القهوة لمعالجة باستخدام المذيبات الكيميائية، والتي يأتي على رأسها كلوريد الميثيلين.
كلوريد الميثيلين
إن كلوريد الميثيلين، "سائل متطاير عديم اللون ذو رائحة تشبه الكلوروفورم"، والذي تؤكد إدارة السلامة والصحة المهنية الأميركية أنه ليس أكثر المكونات أمانًا، لو تم استخدام كميات صغيرة منه.
يستخدم كلوريد الميثيلين في العمليات الصناعية المختلفة، في العديد من الصناعات المختلفة بما يشمل تصنيع الأدوية ومزيلات الطلاء وتنظيف المعادن وإزالة الشحوم."
إجراءات صارمة
تعتبر إدارة السلامة والصحة المهنية أن كلوريد الميثيلين مادة مسرطنة محتملة، ما يعني أنه يمكن ربطه بالسرطان. وتقوم إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA باتخاذ قرارات بالسماح باستخدام مادة كلوريد الميثيلين بنسب ضئيلة للغاية منذ يناير 2024، فيما حظرت وكالة حماية البيئة مؤخرًا استخدام كلوريد الميثيلين في معظم التطبيقات.
10 أجزاء في المليون
تسمح إدارة الغذاء والدواء الأميركية ببقاء أثر صغير، لا يزيد عن 10 أجزاء في المليون (ما يعادل 0.001٪) من كلوريد الميثيلين على حبوب القهوة للسماح باستهلاكها. لذلك قدمت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التماساً في وقت سابق من عام 2024 تطلب فيه إزالة بعض المواد الكيميائية الضارة المحتملة، بما يشمل كلوريد الميثيلين والبنزين وثنائي كلوريد الإيثيلين وثلاثي كلورو إيثيلين، من الأطعمة والمشروبات.
طريقة المياه السويسرية
يتم استخدام طرق أخرى لنزع الكافيين من بعض أنواع القهوة، من بينها ما يسمى بطريقة المياه السويسرية، والتي تشمل نقع حبوب القهوة الخضراء في الماء، ما يسمح للكافيين بالتسرب بشكل طبيعي على مدار عدة ساعات.
وينصح الخبراء بأن يقوم مستهلكو القهوة منزوعة الكافيين، الذين يشعرون بالقلق من التعرض لكلوريد الميثيلين، بمراجعة العديد من المنظمات غير الربحية التي تختبر المشروبات بحثًا عن مواد كيميائية يمكن أن تكون ضارة، للتأكد من الأنواع الخالية من كلوريد الميثيلين أو أي مواد كيميائية.
Advertisement
الأكثر قراءة
بـ "روب النوم".. زوجة نجم مسلسل "لعبة حب" السوري تُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
بـ "روب النوم".. زوجة نجم مسلسل "لعبة حب" السوري تُثير الجدل (صورة)
03:27 | 2024-05-08
08/05/2024 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!
Lebanon 24
سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!
03:15 | 2024-05-08
08/05/2024 03:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
13:00 | 2024-05-08
08/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا مصير "تيك توك" في لبنان.. بيانٌ مهم من وزارة الإتصالات
Lebanon 24
هذا مصير "تيك توك" في لبنان.. بيانٌ مهم من وزارة الإتصالات
05:46 | 2024-05-08
08/05/2024 05:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية غائبة تفتتح موسم البحر في تركيا.. أطلت بالمايوه والجمهور ينتقدها (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية غائبة تفتتح موسم البحر في تركيا.. أطلت بالمايوه والجمهور ينتقدها (صور)
04:59 | 2024-05-08
08/05/2024 04:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2024-05-08
تعرف على أسباب زيادة الوزن غير المبرر
15:00 | 2024-05-08
ما العلاقة بين أدوية الكورتيزون ومزاجك السيئ؟
12:00 | 2024-05-08
فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يومياً
10:19 | 2024-05-08
"في يوم اللا حمية العالمي".. عواقب الصيام المتقطع
09:00 | 2024-05-08
يصعب إيقافها.. سلالة جديدة من "كورونا" تُثير القلق
07:44 | 2024-05-08
رغم الشعور بالراحة.. هل تتسبب طقطقة الظهر بأي خطر؟
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
09/05/2024 09:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
09/05/2024 09:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
09/05/2024 09:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24