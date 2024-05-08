Advertisement

صحة

القهوة منزوعة الكافيين.. هل تحتوي على مواد مسرطنة؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1197229-638508332665988334.jpg
Doc-P-1197229-638508332665988334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمتع ملايين الأميركيين بفنجان من القهوة الجيدة، بما يشمل الفئات التي تتناول القهوة منزوعة الكافيين من وقت لآخر. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 26 مليون أميركي يفضلون الحصول على فنجان قهوة منزوعة الكافيين، إن كان بسبب الحساسية التي يسببها الكافيين للكثيرين، أو لأنهم يشتهون طعم القهوة ولكن يفضلون عدم الحصول على طاقة إضافية، مرة واحدة على الأقل في اليوم، وفقاً لما نشره موقع The Street.
Advertisement

نزع الكافيين من القهوة
يحتوي نبات القهوة على الكافيين بشكل طبيعي، وربما يتخيل البعض أن نزع الكافيين من القهوة يتم بطريقة طبيعية، تشبه تحميص القهوة لفترة طويلة للغاية أو ببساطة اختيار كمية أقل من الكافيين بتقليل نسبة حبوب القهوة. لكن في الواقع أن عملية إزالة الكافيين من القهوة، مثلما هو الأمر مع العديد من الأطعمة الحديثة، تتطلب الكثير من المعالجة، حيث يجب أن تخضع حبوب القهوة لمعالجة باستخدام المذيبات الكيميائية، والتي يأتي على رأسها كلوريد الميثيلين.
كلوريد الميثيلين
إن كلوريد الميثيلين، "سائل متطاير عديم اللون ذو رائحة تشبه الكلوروفورم"، والذي تؤكد إدارة السلامة والصحة المهنية الأميركية أنه ليس أكثر المكونات أمانًا، لو تم استخدام كميات صغيرة منه.

يستخدم كلوريد الميثيلين في العمليات الصناعية المختلفة، في العديد من الصناعات المختلفة بما يشمل تصنيع الأدوية ومزيلات الطلاء وتنظيف المعادن وإزالة الشحوم."

إجراءات صارمة
تعتبر إدارة السلامة والصحة المهنية أن كلوريد الميثيلين مادة مسرطنة محتملة، ما يعني أنه يمكن ربطه بالسرطان. وتقوم إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA باتخاذ قرارات بالسماح باستخدام مادة كلوريد الميثيلين بنسب ضئيلة للغاية منذ يناير 2024، فيما حظرت وكالة حماية البيئة مؤخرًا استخدام كلوريد الميثيلين في معظم التطبيقات.

10 أجزاء في المليون
تسمح إدارة الغذاء والدواء الأميركية ببقاء أثر صغير، لا يزيد عن 10 أجزاء في المليون (ما يعادل 0.001٪) من كلوريد الميثيلين على حبوب القهوة للسماح باستهلاكها. لذلك قدمت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التماساً في وقت سابق من عام 2024 تطلب فيه إزالة بعض المواد الكيميائية الضارة المحتملة، بما يشمل كلوريد الميثيلين والبنزين وثنائي كلوريد الإيثيلين وثلاثي كلورو إيثيلين، من الأطعمة والمشروبات.

طريقة المياه السويسرية
يتم استخدام طرق أخرى لنزع الكافيين من بعض أنواع القهوة، من بينها ما يسمى بطريقة المياه السويسرية، والتي تشمل نقع حبوب القهوة الخضراء في الماء، ما يسمح للكافيين بالتسرب بشكل طبيعي على مدار عدة ساعات.

وينصح الخبراء بأن يقوم مستهلكو القهوة منزوعة الكافيين، الذين يشعرون بالقلق من التعرض لكلوريد الميثيلين، بمراجعة العديد من المنظمات غير الربحية التي تختبر المشروبات بحثًا عن مواد كيميائية يمكن أن تكون ضارة، للتأكد من الأنواع الخالية من كلوريد الميثيلين أو أي مواد كيميائية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2024-05-08
15:00 | 2024-05-08
12:00 | 2024-05-08
10:19 | 2024-05-08
09:00 | 2024-05-08
07:44 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24