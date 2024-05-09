26
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يؤثر انخفاض فيتامين D على الحمل؟
Lebanon 24
09-05-2024
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير الدكتورة يكاتيرينا بوزينوفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية إلى أن فيتامين D هو عنصر غذائي مهم للجهاز التناسلي البشري، لذلك يؤثر انخفاضه في الجسم سلبا على الإنجاب.
وتقول الأخصائية: " توجد مستقبلات فيتامين D في جميع أعضاء النساء والرجال على حد سواء، ونقصه أكثر شيوعا لدى الأزواج الذين يخططون فترة طويلة للحمل أو الذين يعانون من العقم. وانخفاض مستواه يؤثر على حدوث الحمل في دورات تحفيز الإباضة وبرامج تكنولوجيا الإنجاب المساعدة".
Advertisement
ووفقا لها، أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات التي تعاني من نقص حاد في فيتامين D، انخفاض وظيفتها الإنجابية بنسبة 75 بالمئة، ولكنها استعادتها بعد رفع مستواه.
وتقول: "يشارك فيتامين D وفقا للدراسة، في عمليات تخليق الهرمونات وحساسية مستقبلات الأنسجة لعملها، لذلك يمكن يؤثر نقصه على جميع مراحل الحمل: من جودة بويضات المرأة إلى زرع جنين مخصب في الرحم".
وقد لوحظ تأثيره في استعادة الوظيفة الإنجابية أثناء علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات ونقص التغذية.
وتشير الأخصائية، إلى أنه في حالة نقص فيتامين D يضطرب استقلاب الكالسيوم ونشاط منظومة المناعة، ما يؤدي إلى انخفاض حيوية الجسم وزيادة خطر الإصابة بالأمراض خلال فترة الحمل.
وتقول: "عند دراسة تأثير مستوى فيتامين D على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، اتضح أن نقصه في الدم يؤثر سلبا، لذلك يجب تعويض نقصه بتناول جرعات كافية منه". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
13:00 | 2024-05-08
08/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
02:40 | 2024-05-09
09/05/2024 02:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على زواجها مدنيا في لندن.. مايا رعيدي تطل مُجددا بالأبيض (صور)
Lebanon 24
بعد أيام على زواجها مدنيا في لندن.. مايا رعيدي تطل مُجددا بالأبيض (صور)
02:04 | 2024-05-09
09/05/2024 02:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء سيتعرضون للملاحقة في لبنان.. تحذير من "النيابة العامة"
Lebanon 24
هؤلاء سيتعرضون للملاحقة في لبنان.. تحذير من "النيابة العامة"
12:16 | 2024-05-08
08/05/2024 12:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
12:01 | 2024-05-08
08/05/2024 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:04 | 2024-05-09
دراسة تدق ناقوس الخطر... هذه المأكولات الشهيرة قد تُؤدّي للوفاة
10:30 | 2024-05-09
منتجات غذائية غير متوقعة تحتوي على الكحول.. ما هي؟
04:12 | 2024-05-09
ما علاقة اللياقة البدنية في تعزيز الصحة النفسية؟
23:31 | 2024-05-08
القهوة منزوعة الكافيين.. هل تحتوي على مواد مسرطنة؟
23:00 | 2024-05-08
تعرف على أسباب زيادة الوزن غير المبرر
15:00 | 2024-05-08
ما العلاقة بين أدوية الكورتيزون ومزاجك السيئ؟
فيديو
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
02:40 | 2024-05-09
09/05/2024 19:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
09/05/2024 19:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
09/05/2024 19:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24