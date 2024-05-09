Advertisement

صحة

زيت الزيتون.. دراسة تكشف عن فوائد جديدة

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1197495-638508750663853016.jpg
Doc-P-1197495-638508750663853016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تناول زيت الزيتون بكميات متساوية  يوميا قد يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف، وفقا لدراسة جديدة لجامعة هارفارد، والتى أوضجت أن تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 30% تقريبًا، خاصة عند النساء.

وقام فريق دولي من الباحثين، بمن في ذلك الباحثون في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، بمراقبة أكثر من 92000 شخص بالغ في الولايات المتحدة لمدة 28 عامًا لدراسة آثار تناول زيت الزيتون على خطر الوفاة المرتبطة بالخرف، هذا المرض الذي يضعف القدرة على التذكر والتفكير واتخاذ القرارات، وبالتالي يؤثر على الأنشطة اليومية ونوعية الحياة.

 وكشف  الباحثون أن "استهلاك ما لا يقل عن 7 جرامات يوميا من زيت الزيتون ارتبط بانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة 28% مقارنة بعدم تناول زيت الزيتون مطلقا أو نادرا". ووجدوا أيضًا أن النتائج كانت جيدة بغض النظر عن جودة النظام الغذائي.

 وكتب الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) Network Open: "إلى جانب صحة القلب، توسع النتائج التوصيات الغذائية الحالية لاختيار زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى للصحة المرتبطة بالإدراك".

 وقال الباحثون إن تناول زيت الزيتون بانتظام قد يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف عن طريق تحسين صحة القلب.وأظهرت دراسات سابقة أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون، وخاصة زيت الزيتون البكر، قد تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

 وأوضح الباحثون أنه يستعيد أيضًا عمل الحاجز الدموي الدماغي، والذي يُعرف أنه يتعثر في مرض الخرف، وبالتالي يسمح بعبور الجزيئات السامة إلى الدماغ.

 وقال الباحثون إن اتباع الأنظمة الغذائية، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط، وDASH، وMIND، والتي تتضمن جميعها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، إلى جانب الخضار الورقية الخضراء والبقوليات والمكسرات والأسماك، قد ثبت أنه يحسن بنية الدماغ والوظيفة الإدراكية.

 وقد سلط هذا الضوء على "الدور المحدد المحتمل لزيت الزيتون"، حيث وجد الفريق أن تناول أعلى كمية من زيت الزيتون كان له أدنى خطر للوفاة المرتبطة بالخرف.

 وتبين أن المشاركين الذين يحملون جين APOE e4، وهو عامل الخطر الجيني الأكثر شيوعًا للإصابة بمرض الزهايمر، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب الخرف بحوالي خمس إلى تسع مرات. مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف. (اليوم السابع)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:25 | 2024-05-09
15:00 | 2024-05-09
11:04 | 2024-05-09
10:30 | 2024-05-09
07:30 | 2024-05-09
04:12 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24