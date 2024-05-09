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صحة

ما هي طرق علاج الخمول والتعب في الصيف؟

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:00
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تتسبب ارتفاع درجات الحرارة التدريجية التي نشهدها الآن فى الشعور بالجفاف والإرهاق كما تسبب أيضا ضربات الشمس، ووفقا لموقع هيلث سايد فأنه من الصعب جدًا العمل بشكل طبيعي خلال درجات الحرارة المرتفعة هذه ومن المؤكد أنك ستشعر بالخمول، ولهذا نقدم 5 خطوات للتغلب على التعب والخمول فى الأجواء الحارة  

 اشرب الكثير من الماء

لا تنس أن تبقى رطبًا، سواء كان الطقس جافًا أم لا، فإن الماء يبقيك تنشيطاً ويساعدك على الشعور بقدر أقل من الخمول

 خذ فترات راحة

في بعض الأحيان، قد يؤدي الإجهاد المفرط إلى نتائج عكسية في الحرارة الشديدة، فمن الأفضل أن تأخذ فترات راحة وتبرد.

خذ حمامًا بارداً

سيساعد الاستحمام البارد على خفض درجة حرارة الجسم، سيساعدك هذا على البقاء باردًا ومنتعشًا لفترة طويلة.

 لا تخرج فى الشمس

حاول تجنب الأنشطة الخارجية قدر الإمكان لأن ذلك سيتعبك أكثر، إذا كان عليك الخروج، تأكد من حمل المظلة والماء والبقاء في الظل، الخيار الأفضل هو عدم الخروج إلا بعد غروب الشمس.

 تناول الفواكه الطازجة

ستساعدك الفواكه الطازجة على البقاء نشيطًا. سوف يساعدون أيضًا في تبريد جسمك. الخمول أمر لا مفر منه في الصيف ولكن الفواكه قد تساعدك على التغلب عليه في بعض النواحي.

( اليوم السابع)
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