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صحة

الإفراط في تناول الفيتامينات قد يتسبب في مشكلات صحية

Lebanon 24
09-05-2024 | 23:00
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إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات والمكملات الغذائية دون استشارة الطبيب، فهذا التقرير يقدم لك أبرز الأضرار الصحية التي تكون عرضه لها فى هذه الحالة.

ويعتمدون بعض الأشخاص علي تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية اعتقادا منهم أن هذا يحافظ علي الجسم، ويقوي مناعته ويحميهم من الأمراض، ولكن في حالة عدم كتابة الطبيب لهذه الفيتامينات والإسراف في تناولها فهذا يعد أمرا خطيرا على الصحة لأنه بالفعل يتسبب في التعرض لبعض الآثار الجانبية المختلفة.

 وهناك بعض الآثار الجانبية للاستهلاك المفرط للفيتامينات دون الرجوع للطبيب، ومن أبرز هذه الأضرار،  التسمم، فالإسراف في الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين أ،  يشكل خطرا وهو التسمم، الذي يزيد من تعرضك ببعض الأعراض، ومنها  الصداع والدوخة والغثيان والقيء والإسهال وعدم الراحة في البطن، ويمكن أن يتسبب في الحالات شديدة في تلف الأعضاء.

 وفي حالة الإسراف في بعض الفيتامينات، فأنت تزيد من فرص التعرض والإصابة بحدوث خلل في توازن العناصر الغذائية الموجودة في الجسم، وزيادة بعضها، وانخفاض البعض الآخر.

 و يصاب البعض بالحساسية كرد فعل تحسسي اتجاه بعض المكونات الموجودة في الفيتامينات، ويظهر على الشخص طفح جلدي، أو حكة أو تورم وصعوبة شديد في التنفس.

 ويجب الاعتماد علي الأطعمة التي تلبي احتياجات الجسم من نقص العناصر الموجودة به، وذلك يتم عن طريق الذهاب لطبيب تغذية يقوم  بتحديد نظام غذائي صحي ومهم وغني بجميع العناصر التي يحتاجها الفرد.

( اليوم السابع)

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