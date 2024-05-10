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صحة
لماذا الأسنان الطبيعية لا تقدر بثمن؟
Lebanon 24
10-05-2024
|
01:00
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يسعى الخبراء باستمرار لفهم كيفية نمو الأسنان بهدف الحفاظ على صحتها ومساعدة المرضى على تقدير أهميتها.
وبهذا الصدد، يوضح سامر زكي، الأستاذ المساعد في علوم الفم والوجه القحفي من جامعة بيتسبرغ، مدى أهمية الأسنان الطبيعية التي لا تقدر بثمن.
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ويتضمن تكوين السن داخل عظم الفك ترسيبا معدنيا متعدد الطبقات.
ومع تقدم نمو الأسنان في عملية الهندسة الخلوية النهائية، تتكاثر خلايا الأنسجة الستة: المينا والعاج واللب والملاط (طبقة متكلسة تغطي جذر السن) والرباط والعظام، وتتخصص وتتمعدن بشكل متزامن مع بعضها البعض لتشكل واجهات متشابكة بشكل فريد.
وقال زكي إن سر طول عمر الأسنان يكمن في متانتها وكيفية تثبيتها على الفك. وأوضح أن الملاط والرباط والعظام تثبت معا السن من جزء الجذر الموجود تحت اللثة.
ويربط الرباط (نسيج رخو يبلغ عرضه حوالي 0.2 ملليمتر) ملاط الجذر بعظم الفك. ويعمل على تثبيت السن وتخفيف حركته أثناء المضغ.
وأشار زكي إلى أن سر المتانة يكمن في المينا والعاج واللب. (روسيا اليوم)
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