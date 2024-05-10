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صحة
هذه الأسباب الرئيسية لتكوين حصى الكلى
Lebanon 24
10-05-2024
|
08:27
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أوضحت الدكتورة أناستاسيا تيموشينكو أخصائية أمراض الباطنية، أن حصى الكلى تتشكل نتيجة اضطراب عملية التمثيل الغذائي وتراكم الأملاح غير القابلة للذوبان.
وبحسب الطبيبة، فإن حصى الكلى يمكن أن تتشكل تحت تأثير عوامل معينة، مثل السمنة أو مرض كرون.
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ووفقا لها، تتشكل حصى الكلى بسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي وتراكم الأملاح غير القابلة للذوبان في الجهاز البولي. وحصى الكلى عادة ما تحدث تحت تأثير عوامل معينة، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم الشرياني واضطراب استقلاب حمض اليوريك وأمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بسوء الامتصاص، وخاصة الحالات بعد عمليات استئصال الأمعاء وعمليات علاج السمنة ومرض كرون (التهاب مزمن في الجهاز الهضمي).
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتشكل حصى الكلى بسبب اضطراب عملية استقلاب الكالسيوم. وتشمل مجموعة الخطر الأشخاص الذين يعانون من التهابات في الجهاز البولي ومشكلات أيضية.
ويذكر أن الدكتور غيرمان غاندلمان أخصائي أمراض القلب، أشار في وقت سابق، إلى أن الجمع بين اللحوم ومنتجات الألبان والسبانخ يزيد كثيرا من خطر تشكل الحصى في الجهاز البولي. كما أن عدم شرب كمية كافية من الماء له نفس العواقب. (روسيا اليوم)
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