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صحة

نصائح للحامل في الصيف

Lebanon 24
10-05-2024 | 14:30
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تعانى النساء الحوامل مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك من المهم القيام بمجموعة من الخطوات للوقاية من أى مخاطر قد يتعرضن لها أثناء الطقس الحار، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف ميديا" مجموعة من الخطوات تتبعها الحامل للوقاية من الطقس الحار.

 الحفاظ على رطوبة جسمك

 يؤكد الخبراء على أهمية حفاظ الحامل على رطوبة الجسم لمكافحة الحرارة الشديدة، عن طريق شرب الكثير من الماء بانتظام وتناول الأطعمة المرطبة مثل البطيخ والخيار للوقاية من الجفاف.

 التواجد فى أماكن رطبة

 تجنبِ الخروج خلال الفترة ما بعد الظهر لتجنب الإصابة بالإرهاق الحرارى، ويفضل الجلوس في أماكن مرطبة بها مراوح وتكييفات للحصول على مزيد من الراحة.

 احمِ نفسك من أشعة الشمس

 إذا كان ضروريًا النزول فى أشعة الشمس، فاحمِ نفسك منها عن طريق ارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء، واستخدام واقيًا من الشمس، والبحث عن أماكن الظل.

 ارتداء أحذية الملائمة

خففِ الضغط على قدميك بارتداء أحذية مريحة لتجنب التورم والشعور بالانزعاج.

 الراحة وقت اللزوم

من المهم الاستماع إلى جسدك عند الشعور بأى أعراض تدل على عدم شعورك بالراحة أو الدوخة أو الإرهاق الشديد، واستشارة الطبيب الخاص إذا لزم الأمر ذلك.

 الابتعاد عن الكافيين

من المعروف أن الكافيين مُضر خلال شهور الحمل، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك تجنبِ الحلويات للحفاظ على استقرار مستويات السكر فى الدم، بجانب الحرص على نظام غذائى متوازن غنى بالفواكه والخضروات المرطبة وكذلك البروتينات الخالية من الدهون لتلبية احتياجاتك الغذائية.

( اليوم السابع)
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