بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!

تتمتع القهوة الطازجة بفوائد متعددة إلى كونها مشروبا صباحيا يعزز النشاط والطاقة، بل هناك استخدامات أخرى ذكية ومدهشة يمكن أن تقدمها القهوة المطحونة، وفق الخبراء.



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التخلص من الرائحة الكريهة

فقد اكتشف العلماء في كلية مدينة نيويورك أن النيتروجين الذي يفوح من الكافيين يمكنه التخلص من رائحة نفايات الصرف الصحي الخام، لذلك يمكن أن يساعد في التخلص من بعض الروائح الكريهة الكامنة في المطابخ.



ويمكن وضع بضع ملاعق من القهوة المطحونة في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة على الحفاظ على رائحة جيدة بداخلها أيضاً. ويساعد صنع أكياس شبكية دقيقة في استخدام القهوة المطحونة الطازجة أو بقايا فنجان الصباح بسهولة لوضعها في الأماكن المرغوب في إزالة الروائح الكريهة منها.



كما يمكن أيضاً توزيع أكياس تفل القهوة في أي مكان من مخزن المؤن إلى خزائن وأدراج المطبخ، بالإضافة إلى المناطق الأخرى من المنزل.



وتعمل القهوة المطحونة كمعطر هواء أيضاً بشكل جيد في الأماكن الأخرى ذات الرائحة الكريهة. على سبيل المثال، يمكن وضع بضع ملاعق من القهوة المطحونة في الحمام كمزيل طبيعي للرائحة. وبصرف النظر عن النيتروجين، فإن البن المطحون له خصائص أخرى تجعله عنصرا أساسيا منزليا مفيدا. وإبقاء القهوة المطحونة في وعاء بأحد أركان المطبخ له فوائد متعددة، وفق ما ورد في تقرير نشره موقع House Digest.التخلص من الرائحة الكريهةفقد اكتشف العلماء في كلية مدينة نيويورك أن النيتروجين الذي يفوح من الكافيين يمكنه التخلص من رائحة نفايات الصرف الصحي الخام، لذلك يمكن أن يساعد في التخلص من بعض الروائح الكريهة الكامنة في المطابخ.ويمكن وضع بضع ملاعق من القهوة المطحونة في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة على الحفاظ على رائحة جيدة بداخلها أيضاً. ويساعد صنع أكياس شبكية دقيقة في استخدام القهوة المطحونة الطازجة أو بقايا فنجان الصباح بسهولة لوضعها في الأماكن المرغوب في إزالة الروائح الكريهة منها.كما يمكن أيضاً توزيع أكياس تفل القهوة في أي مكان من مخزن المؤن إلى خزائن وأدراج المطبخ، بالإضافة إلى المناطق الأخرى من المنزل.وتعمل القهوة المطحونة كمعطر هواء أيضاً بشكل جيد في الأماكن الأخرى ذات الرائحة الكريهة. على سبيل المثال، يمكن وضع بضع ملاعق من القهوة المطحونة في الحمام كمزيل طبيعي للرائحة. وبصرف النظر عن النيتروجين، فإن البن المطحون له خصائص أخرى تجعله عنصرا أساسيا منزليا مفيدا.

مُنظف ممتاز

كما تعتبر عامل تنظيف ممتازًا، حيث بفضل قوامها الرملي ومحتواها الحمضي، يمكن استخدام القهوة المطحونة لتنظيف الأواني والمقالي المتسخة.



ويساعد فرك أواني الطهي بالماء وصابون الأطباق وبضعة ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة على التخلص من الشحوم والقطع اللزجة. بل يمكن تنظيف الحوض والأسطح باستخدام تفل القهوة، شريطة تجنب الطاولات الرخامية المسامية، أو أي مكان معرض للبقع أو الخدوش.



كذلك تعتبر مفيدة أيضاً عند تنظيف شبكات الفرن وشواية الموقد، حيث لن يكون هناك حاجة إلى مواد كيمياوية قاسية لتنظيف الشبكات وإزالة الشحوم منها.



ويمكن ببساطة غمرها في محلول من الماء الدافئ وتفل القهوة لمدة ساعة ثم فركها باستخدام إسفنجة. وللحصول على مقشر طبيعي إضافي يمكن إضافة حفنة من القهوة المطحونة إلى الإسفنجة للوصول إلى مزيد من النقاء واللمعان.

طارد للبعوض والنمل

ومن المثير للدهشة أن تفل القهوة يمكن توظيفه للتخلص من الآفات في المطبخ إذ يكره البعوض والنمل والدبابير والبراغيث رائحة القهوة، لذا فإن وعاء القهوة ذات الرائحة الطيبة من شأنه أن يساعد في إبعاد الحشرات من المطبخ أو الردهات أو الفناء الخارجي للمنزل.