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صحة

لهذه الأسباب.. اجعل التوت صديقك فى الصيف

Lebanon 24
11-05-2024 | 15:00
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يعتبر التوت أحد الفواكه المشهورة فى فصل الصيف، ليس فقط لأن طعمه لذيذ، بل إنه يقدم أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية التى تجعله ضروريًا خلال شهور الصيف.

 فيما يلى.. فوائد تناول التوت فى الصيف:

 تعزيز المناعة

 المحتوى العالى من فيتامين C فى التوت يقوى جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض المرتبطة عادة بموسم الصيف.

 دعم صحة الجهاز الهضمى

 يعتبر التوت مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، مما يعزز الهضم الصحى ويساعد على منع الإمساك والانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

 إدارة الوزن

 بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية، يعد التوت خيارًا مرضيًا للوجبات الخفيفة بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص وزنهم.

 تحسين صحة القلب

 تدعم مضادات الأكسدة والألياف الموجودة فى التوت صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

 تعزيز صحة الجلد

 يساعد فيتامين C والريسفيراترول فى التوت على تعزيز إنتاج الكولاجين، وتحسين مرونة الجلد وتقليل علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

 تنظيم مستويات السكر فى الدم

 يحتوى التوت على مؤشر منخفض من السكر، مما يعنى أنه يسبب ارتفاعًا أبطأ وأكثر ثباتًا فى مستويات السكر فى الدم، مما يجعله خيارًا مناسبًا للوجبات الخفيفة للأفراد المصابين بالسكرى.

 مصدرًا للطاقة

 يعتبر التوت مصدرًا غنيًا للكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مما يوفر دفعة سريعة ومستدامة للطاقة لإبقائك نشيطًا خلال أيام الصيف الطويلة.

 مكافحة الإجهاد الصيفى

 بفضل طعمه المنعش وخصائصه الغنية بالمغذيات، يساعد التوت على مكافحة الإجهاد فهو يبقيك تشعر بالنشاط والحيوية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

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