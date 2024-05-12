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صحة

بعد شهرين من العملية.. وفاة أول مريض في العالم يتلقّى كلية خنزير

Lebanon 24
12-05-2024 | 09:36
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توفي ريتشارد "ريك" سليمان، 62 عاما، وهو أول شخص تمت زراعة كلية خنزير معدلة وراثيا له، أمس السبت، بعد شهرين تقريبا من خضوعه لهذه العملية.


وفي بيان، قال فريق زراعة الأعضاء بمستشفى ماساتشوستس العام إنهم شعروا بحزن عميق لوفاة سليمان، وقدموا تعازيهم لعائلته.
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وأضافوا أنه ليس لديهم أي مؤشر على أنه توفي نتيجة لعملية الزرع.


وكان سليمان أجرى عملية الزراعة بمستشفى ماساتشوستس العام في آذار. وقال الجراحون إنهم يعتقدون أن كلية الخنزير ستستمر لمدة عامين على الأقل.



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