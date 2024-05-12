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صحة

هل السكر البني أفضل من الأبيض؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 14:02
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يعتقد كثيرون أن السكر البني أفضل للصحة من السكر الأبيض.

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن هذا الاعتقاد خاطئ، لأن جميع أنواع السكر تحتوي على نفس عدد السعرات الحرارية تقريباً، ولا تختلف بشكل كبير في المكونات.
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وأوضحت الجمعية أن السكر البني يضاف إليه منتج ثانوي لإنتاج السكر، هو دبس السكر، الذي يمنحه لونه المميز ونكهة الكراميل.
وبشكل عام، أوصت الجمعية بتناول السكر، بأنواعه باعتدال لتجنب المخاطر الصحية، التي تترتب على الإفراط في تناوله، والمتمثلة في تسوس الأسنان، والسِّمنة وما يرتبط بها من مخاطر صحية مثل داء السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.
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