وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدّل وراثياً

تُوفي المريض، الذي خضع لأوّل عملية زرع كلية خنزير معدّل وراثياً لشخص حيّ، بعد شهرين من إجراء العملية، على ما أعلن المستشفى الذي أجرى هذه العملية، في بيان.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال مستشفى ماساتشوستس جنرال هوسبيتال» في بوسطن، في بيان أصدره في وقت متأخر السبت: «ينتابنا حزن عميق إزاء الوفاة المفاجئة لريك سليمان. لا مؤشرات لدينا على أن الوفاة مرتبطة بعملية زرع الكلية التي أُجريت له أخيراً».

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وفي آذار الفائت، تمكّن الجراحون في «ماساتشوستس جنرال هوسبيتال» من أن يزرعوا، للمرة الأولى، كلية خنزير معدّل وراثياً لمريض حيّ هو ريتشارد سليمان، البالغ 62 عاماً، والذي كان يعاني فشلاً كلوياً مزمناً.

وقال المستشفى: «سيبقى سليمان منارة أمل لعدد كبير من مرضى زرع الأعضاء في العالم، ونحن ممتنون جداً لثقته وجهوده الرامية إلى التقدّم في مجال زرع الأعضاء».

ويُعد النقص في توافر الأعضاء مشكلة تطول مختلف أنحاء العالم. وكان مستشفى بوسطن قد أشار، في آذار الماضي، إلى وجود 1400 مريض على قائمة الانتظار للخضوع لعمليات زرع كلى في «ماساتشوستس جنرال هوسبيتال» وحده.

وأوضح المستشفى أن كلية الخنزير، التي استُخدمت في عملية الزرع، وفّرتها شركة «إي جينيسيس (eGenesis)» للتكنولوجيا الحيوية، وعُدّلت وراثياً لإزالة الجينات الضارة، وإضافة بعض الجينات البشرية.

وسنة 2018، خضع سليمان، الذي كان يعاني مرض السكري من النوع الثاني وارتفاعاً في ضغط الدم، لعملية زرع كلية بشرية، لكنّها توقفت عن العمل بعد خمس سنوات، وبات المريض يخضع لغسل كلى.



وعند إعلان المستشفى نجاح عملية الزرع في مارس الماضي، أوضح سليمان أنه وافق على الخضوع لها، «لا لتساعده فحسب، بل لبثّ الأمل في نفوس آلاف يحتاجون إلى عمليات زرع من أجل البقاء على قيد الحياة».

وفي بيان نُشر عبر موقع المستشفى الإلكتروني، قال أفراد عائلته: «نشعر بحزن عميق لرحيل حبيبنا ريك بشكل مفاجئ»، مشيرين إلى أنهم شعروا بـ«ارتياح كبير عندما أدركوا أنه ألهم مرضى كثيرين ينتظرون بصبرٍ الخضوع لعملية زرع أعضاء».

ووفق الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الأميركية، ضمّت قائمة الانتظار للخضوع إلى عملية زرع كلى أكثر من 89 ألف مريض، اعتباراً من اذار 2024.

ويومياً، يموت نحو 17 شخصاً وهم ينتظرون الخضوع لعملية زرع أعضاء.

وتوجّهت عائلة سليمان بالشكر إلى الأطباء «الذين فعلوا كل ما في وسعهم لمساعدة ريك». وقالت: «لقد منحتنا جهودهم الكبيرة في عملية الزرع سبعة أسابيع إضافية مع ريك، وستبقى ذكرياتنا المتعلقة بهذه الفترة قائمة في أذهاننا وقلوبنا».

وأضافت: «بعد عملية الزرع، قال ريك إن أحد أسباب خضوعه لهذا الإجراء هو منح الأمل لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زرع».

وتابعت: «سيكون إنجازه مصدر إلهام للمرضى والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية».





تُعدّ عمليات زرع أعضاء من كائنات إلى أخرى مجالاً متنامياً يُعرَف بتسمية «نقل أعضاء بين الكائنات الحية» Xenotransplantation.

وبعد نحو شهر من عملية سليمان، أجرى الجراحون في جامعة لانغون هيلث في نيويورك عملية زرع مماثلة لليزا بيسانو، التي تعاني قصوراً في القلب والكلى.

وسبق أن أُجريت عمليات زرع كلى من الخنازير المعدلة وراثياً لبشر متوفّين دماغياً، لكن سليمان كان أول شخص على قيد الحياة يخضع لعملية مماثلة.

كذلك سبق لمريضين على قيد الحياة أن خضعا، سنة 2023، لعمليتي زرع قلبين من خنزير معدل وراثياً، لكنهما فارقا الحياة بعد أقل من شهرين. (الشرق الاوسط)