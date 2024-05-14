ماذا يكشف شعرك عن صحتك؟

يقول خبراء الصحة إن بصيلات الشعر يمكن أن تكون بمثابة دليل كبير على ما يحدث داخل أجسامنا.
وفيما يلي أبرز مشاكل الشعر التي تخبرنا الكثير عن صحتنا:
- تساقط كتل من الشعر
يفقد الإنسان زهاء 100 شعرة يوميا، ومع ذلك، عندما يتساقط الكثير من الشعر باستمرار أكثر من المعتاد، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلة أساسية.
وتقول كينغسلي إن تساقط الشعر المفرط ينجم عن بعض الاضطرابات الداخلية، مثل نقص الحديد وفيتامين B12 وفيتامين D، واضطرابات الغدة الدرقية بما في ذلك قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية وفقدان الوزن السريع.
وتشمل الأسباب الأخرى لفرط تساقط الشعر: اتباع نظام غذائي سيئ والإجهاد والحمى الشديدة والجراحة تحت التخدير العام وبعض الأدوية.
- ظهور بقع فارغة في أماكن عشوائية على رأس الرجال والنساء
قد يكون هذا علامة على داء الثعلبة، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر في مناطق معينة من الرأس.
وعلى الرغم من أن الثعلبة ليست دائما علامة على وجود حالة صحية كامنة، إلا أن كينغسلي تقول: "الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية الأخرى هم أكثر عرضة لها".
وأظهرت الأبحاث أن الحالة يمكن أن تنجم في البداية عن فترات التوتر الشديد.
- تساقط الشعر وترققه عند النساء
غالبا ما تكون الاختلالات الهرمونية هي السبب وراء تساقط الشعر أو ترققه عند النساء.
وتوضح خبيرة الشعر، إيلينا لافاجني، أن حالات مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، يمكن أن تسبب نوعا من تساقط الشعر المعروف باسم الثعلبة الأندروجينية.
وقد يتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية أيضا في ترقق الشعر، في حين أن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشعر مع تساقطه بشكل ملحوظ.
ويمكن أن يكون تساقط الشعر أيضا أحد الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث.