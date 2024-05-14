لماذا لا ينبغي تشغيل المروحة أثناء النوم؟

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حذر أحد الخبراء من تشغيل مروحة الهواء طوال الليل بسبب بعض المخاطر الصحية التي قد تنجم عن ذلك.وقال خبير النوم، مارتن سيلي، إن ضرر المروحة في أيام الحر الشديد قد يكون أكبر من نفعها.وأوضح أن المراوح الكهربائية تقوم بتدوير الهواء في الغرفة، ولكنها تثير أيضا عث الغبار والجراثيم وغيرها من المواد المسببة للحساسية.وقال سيلي: "هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل، العطس المفرط والعيون الدامعة وسيلان الأنف وحكة في الحلق وصعوبات في التنفس. إن تنظيف شفرات المروحة بانتظام أو التفكير في استخدام مروحة لتنقية الهواء يمكن أن يساعد في تخفيف الحساسية".وأضاف: "إن الاستخدام الطويل للمراوح الكهربائية يمكن أن يجفف الهواء، ما يجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط، الذي يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأنف وصداع الجيوب الأنفية".وحذر سيلي من أن الهواء الجاف المنبعث من المراوح يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين وتهيجها، ما قد يمثل مشكلة خاصة لمرتدي العدسات اللاصقة.