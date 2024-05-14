4 عادات صباحية مهمة لزيادة نشاطك.. حاول اتباع بعضها

هناك العديد من العادات التي يجب القيام بها فور الاستيقاظ من النوم للحصول على يوم صحي، وتقليل فرص الإصابة بأي مشكلة صحية>

ويعد الاستيقاظ المبكر من أهم النصائح المهمة التي ييجب القيام بها للحماية من التعرض لأي أضرار، وهناك بعض النصائح التي يجب القيام بها أيضا لتقوية مناعتك، وحماية جسمك من التعرض لأي مضاعفات صحية، ومنها:

-كوب الماء

ابدأ يومك بتناول كوب من الماء فور الاستيقاظ، فهذا يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويقوم بترطيب الجسم، ويخلص الجسم من السموم، وأيضا يحسن حركة الأمعاء ويقلل من الإصابة بالإمساك.

-أبتعد عن الهاتف المحمول والتلفاز فور الإستيقاظ

عند الإمساك بهاتف المحمول أو مشاهدة التليفزيون فور الإسيتقاظ من النوم، تعرض صحتك النفسية للعديد من المضاعفات، ويزداد لديك الشعور بالتوتر والقلق، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، ولذا تجنب هذا بمشاهدة منظر طبيعي.

-التأمل والرياضة الصباحية

بعد الاستيقاظ من النوم، عليك ممارسة الرياضة أو التأمل، لتحسين الحالة المزاجية وزيادة طاقة الجسم، ويعزز الوظائف الإدراكية للمخ، وينشط الدورة الدموية، وتحسين الصحة العامة، ولذا القيام بهذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في تحسن صحتك.

- الاستحمام

فور الإستيقاظ القيام بالإستحمام يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، وتحسن المزاج، والحصول علي عضلات وعظام صحية. ( اليوم السابع)