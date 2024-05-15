لإنقاص الوزن في الصيف.. اليكم هذا الحل الأمثل

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يشكل مشروب الخيار حلاً فعالاً منعشاً يروي العطش ويساعد في رحلة إنقاص الوزن.وبحسب موقع "أن دي تي في"، يعتبر خبراء منصة "هيلينغ فوود" الطبية أن الخيار ليس من الخضروات المليئة بالفوائد الصحية فحسب، بل تركيبته المائية الغنية بالمعادن الأساسية والفيتامينات، يجعله وسيلة فعالة لفقدان الوزن أيضاً.يحتوي على الإيربسين، وهو الإنزيم الهضمي "إيربسين" الضروري لتكسير البروتين، فيسهل عملية الهضم، وصحة الأمعاء مع إدارة صحيحة لاكتساب أو فقدان الوزن.كما يمنح الشعور بالشبع لفترات أطول لغناه بالألياف، فيمنع الإفراط في تناول الطعام في أوقات غير ملائمة، مع توفير الترطيب الدائم الذي لا يدفع إلى الخلط بين الشعور بالجوع أو العطش. وبفضل محتواه العالي من الماء وسعراته الحرارية القليلة، يعد الخيار وجبة خفيفة سواء تم تناوله نيئاً أو منقوعاً في الماء.الوقت الأمثل لتناولهللحصول على أفضل النتائج، من الضروري بدء اليوم بكوبين من شراب الخيار المنعش، كما يمكن تناوله طوال اليوم، خاصة قبل الوجبات، لتعزيز الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام.ويُصنف شراب الخيار بديل آمن عن المياه، ومفيد أيضاً للاستهلاك اليومي، خاصة أن الخيار يتكون في المقام الأول من الماء، لكن من الضروري الاعتدال، لأن كل فائض عن الحاجة يسبب الأضرار ولو كانت المياه العادية.وصفة شراب الخيارلا يتطلب إعداد شراب الخيار الكثير من الوقت، حيث يغسل جيداً بالماء لإزالة أي أوساخ أو ملوثات، ومن الممكن تقشيره.يقطع الخيار إلى شرائح رفيعة ثم تنقع في إبريق زجاجي مملوء بالماء المصفى، ولمزيد من النكهة، يمكن إضافة مكونات أخرى مثل شرائح الليمون أو أوراق النعناع والزنجبيل، ويفضل تبريده في الثلاجة قبل تناوله.