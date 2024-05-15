هل تفقد الأطعمة قيمتها الغذائية عند التجميد؟

أصبحت الأطعمة المجمدة الجاهزة تحظى بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، مع نمط الحياة السريع، ومنها اللحوم المجمدة والخضراوات المجمدة والوجبات الخفيفة المجمدة، ويمكن استخدامها مباشرة بعد إخراجها من الفريزر، لا يزال الأمر محل جدل حول ما إذا كانت الأطعمة المجمدة صحية ومفيدة مثل نظيراتها الطازجة أم لا.

الوجبات المجمدة عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية والدهون المشبعة، تعتبر هذه الوجبات جيدة من حيث النكهة والرائحة، إن استهلاكها من حين لآخر أمر جيد، لكن تناولها بانتظام قد يكون ضارًا بصحتك ويؤدي إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.

يمكن استخدام الأطعمة المجمدة بالكميات المطلوبة ويمكن تخزين الكمية المتبقية لاستخدامها في المستقبل ومع ذلك، تحتوي الأطعمة المجمدة على مواد حافظة وأشياء أخرى مثل الصوديوم والدهون والزيوت التي يمكن أن تكون ضارة للغاية لصحتك.

من الفوائد الرئيسية للأطعمة المجمدة، وخاصة الخضار والفواكه، الحفاظ على قيمتها الغذائية، حيث يتم قطفها عادةً عندما تكون في أفضل حالاتها ويتم تجميدها بسرعة، وهذا يساعد على الحفاظ على الفيتامينات والمعادن يمكن أن تكون هذه الأطعمة مفيدة للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على الفواكه والخضراوات الطازجة في جميع الأوقات.

ومع ذلك، كن حذرًا قبل اختيار الوجبات المجمدة أو الأطعمة المصنعة لأنها تحتوي على إضافات مثل الصوديوم والمواد الحافظة وغيرها.

تميل الأطعمة المجمدة إلى احتوائها على كميات عالية من الصوديوم، خاصة الوجبات واللحوم المصنعة والبيتزا والبرجر المجمدة تتم إضافة الصوديوم الزائد للنكهة وأيضًا لإطالة العمر الافتراضي للطعام.

عند اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فمن الأفضل تجنب مثل هذه الأطعمة.تحتوي بعض الأطعمة المجمدة على نكهات وألوان ومواد حافظة صناعية، مما قد يشكل مخاطر صحية على سبيل المثال، من المعروف أن بعض الألوان الاصطناعية تسبب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال ومشاكل صحية أخرى لدى مرضى الحساسية.

استهلاك الأطعمة التي تحتوي على هذه المواد الكيميائية يمكن أن يؤثر على صحتك على المدى الطويل.

لا يمكن إنكار أن الأطعمة المجمدة تسهل عليك طهي الطعام في المنزل لأنها تقلل من وقت التحضير ومع ذلك، قد يختار بعض الأشخاص الخيارات المجمدة بدلاً من طهي الوجبات الطازجة، وهذا قد يجعلك تعتمد على الأطعمة المصنعة قد يكون هذا الاعتماد ضارًا بصحتك لأن الوجبات المجمدة تميل إلى احتوائها على العديد من الإضافات. (اليوم السابع)