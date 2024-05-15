كيف يمكنك التعرف على ألم المرارة؟

أعراض ألم المرارة غير محددة، لذا غالبًا ما يتم الخلط بين تحديد الألم ومشاكل صحية أخرى، والمرارة هي عضو صغير يقع تحت الكبد، يقوم بتخزين الصفراء التي ينتجها الكبد، وهذه الصفراء تساعد في هضم الدهون، و يمكن أن تسبب حصوات المرارة أو أمراض المرارة الأخرى الألم وتتطلب عناية طبية.

عادة ما يتركز ألم المرارة في الجانب الأيمن من الجزء العلوي من البطن. يمكن أن ينتشر هذا الألم أيضًا إلى الظهر أو الكتف الأيمن. و كثير من الناس ليس لديهم أي أعراض عندما يكون لديهم حصوات في المرارة. ويعاني حوالي 20% من الأشخاص المصابين بحصوات المرارة وغالبًا ما تشتد آلام المرارة بسرعة لتصبح شديدة جدًا.

اعراض آلام المرارة

ألم مفاجئ ومتزايد بسرعة في الجزء العلوي الأيمن من البطن

ألم يمكن أن يمتد إلى ظهرك أو كتفك الأيمن

ألم في بطنك عند لمسها

غالبًا ما يحدث ألم المرارة بعد تناول وجبات دهنية، مما يؤدي إلى تحفيز المرارة لإفراز الصفراء. قد يكون الألم أيضًا أكثر وضوحًا في الليل ويمكن أن يزعج النوم.

الأعراض المصاحبة

بالإضافة إلى الألم، قد تؤدي مشاكل المرارة إلى ظهور أعراض أخرى، بما في ذلك:

الغثيان أو القيء

-حمى أو قشعريرة، مما يدل على وجود عدوى

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)، مما يشير إلى انسداد القناة الصفراوية

براز بلون الطين أو بول داكن اللون

حصوات المرارة

حصوات المرارة هي بعض الجزيئات الصلبة التي يمكن أن تسبب الألم. من المهم أن نفهم أنه ليس كل حصوات المرارة تسبب أعراضًا، ولكن عندما تمنع تدفق الصفراء من المرارة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى نوبة المرارة.

وتشمل الحالات المرتبطة بألم المرارة ما يلي:

التهاب المرارة: وغالبًا ما يكون بسبب انسداد القنوات الصفراوية بسبب حصوات المرارة.

المغص الصفراوي: هذا هو الألم الناتج عن نوبة المرارة وعادة ما يكون مؤقتًا.

التهاب الأقنية الصفراوية: عدوى القنوات الصفراوية.

التشخيص والعلاج

لتشخيص مشاكل المرارة، قد يستخدم الأطباء اختبارات مثل الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية واختبارات الدم للبحث عن علامات الحصوات والالتهابات والتهابات المرارة. ويختلف العلاج حسب شدة الحالة ولكنه قد يشمل:

إدارة الألم من خلال الأدوية حتى تفرغ المرارة.

الجراحة: إزالة المرارة (استئصال المرارة) هو علاج شائع لحصوات المرارة التي تسبب الأعراض أو التهاب المرارة.

تغييرات النظام الغذائي: تقليل تناول الدهون لتقليل عبء العمل على المرارة.

( اليوم السابع)