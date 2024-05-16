Advertisement

صحة

رقائق الشوفان .. مفتاح الصحة والجمال

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1200064-638514376700494981.jpg
Doc-P-1200064-638514376700494981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعد رقائق الشوفان بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ حيث إنها تساعد على التمتع بالرشاقة من ناحية، والحصول على بشرة مرنة ومشدودة من ناحية أخرى.

إنقاص الوزن
وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن رقائق الشوفان تمتاز بأنها غنية بالألياف الغذائية، التي لا تساعد على تنشيط عملية الهضم فحسب، بل تعمل أيضاً على إطالة الشعور بالشبع، ما يسهم في مواجهة نوبات الجوع الشديد، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن.
Advertisement
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن رقائق الشوفان غنية أيضاً بالزنك، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة من ناحية، كما أنه يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، فضلاً عن قدرته على تسريع وتيرة شفاء الجروح.

بشرة مشدودة
كما تزخر رقائق الشوفان بفيتامين B1 والسيلينيوم والمنجنيز والحديد والأرجينين، والتي لها تأثير إيجابي على النسيج الضام وتعمل على تحسين الدورة الدموية، ما يعمل على تجديد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين، ومن ثم التمتع ببشرة مشدودة ومرنة تشع شبابا وحيوية.
وتزخر رقائق الشوفان أيضاً بفيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين"، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة والشعر والأظافر، وذلك بفضل قدرته على تحفيز نمو الخلايا وتعزيز عمليتي التمثيل الغذائي والتجدد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:30 | 2024-05-16
02:32 | 2024-05-16
02:00 | 2024-05-16
01:37 | 2024-05-16
00:00 | 2024-05-16
23:00 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24