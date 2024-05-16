رقائق الشوفان .. مفتاح الصحة والجمال

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تعد رقائق الشوفان بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ حيث إنها تساعد على التمتع بالرشاقة من ناحية، والحصول على بشرة مرنة ومشدودة من ناحية أخرى.إنقاص الوزنوأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن رقائق الشوفان تمتاز بأنها غنية بالألياف الغذائية، التي لا تساعد على تنشيط عملية الهضم فحسب، بل تعمل أيضاً على إطالة الشعور بالشبع، ما يسهم في مواجهة نوبات الجوع الشديد، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن.وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن رقائق الشوفان غنية أيضاً بالزنك، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة من ناحية، كما أنه يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، فضلاً عن قدرته على تسريع وتيرة شفاء الجروح.بشرة مشدودةكما تزخر رقائق الشوفان بفيتامين B1 والسيلينيوم والمنجنيز والحديد والأرجينين، والتي لها تأثير إيجابي على النسيج الضام وتعمل على تحسين الدورة الدموية، ما يعمل على تجديد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين، ومن ثم التمتع ببشرة مشدودة ومرنة تشع شبابا وحيوية.وتزخر رقائق الشوفان أيضاً بفيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين"، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة والشعر والأظافر، وذلك بفضل قدرته على تحفيز نمو الخلايا وتعزيز عمليتي التمثيل الغذائي والتجدد.