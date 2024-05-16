لصحة أفضل.. تجنبوا تناول الشاي والقهوة قبل وبعد الوجبات مباشرة

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نصح المجلس الهندي للأبحاث الطبية ICMR بالاعتدال في استهلاك الشاي والقهوة، وقدمت الهيئة الطبية مؤخرًا 17 دليلًا غذائيًا جديدًا بالشراكة مع المعهد الوطني الهندي للتغذية NIN، بهدف تشجيع عادات الأكل الصحية.وبحسب ما نشره موقع NDTV، تؤكد الإرشادات أهمية اتباع نظام غذائي متنوع وأسلوب حياة نشط والتحذير من الإفراط في تناول الشاي والقهوة بسبب مخاوف صحية محتملة.وأوضح باحثو ICMR أن الشاي والقهوة "يحتويان على مادة الكافيين التي تحفز الجهاز العصبي المركزي وتحفز الاعتماد الفسيولوجي".كما سلطت الإرشادات الضوء على محتوى الكافيين في المشروبات الشعبية، مشيرة إلى أن كوب 150 مل من القهوة المخمرة يحتوي على 80 - 120 ملغم من الكافيين، والقهوة سريعة التحضير تحتوي على 50 - 65 ملغم، والشاي يحتوي على 30 - 65 ملغم، ونصحوا بتناول 300 ملغ فقط من الكافيين يوميًا.كما نصحت الهيئة الطبية الهندية بتجنب الشاي أو القهوة لمدة ساعة على الأقل قبل وبعد الوجبات، لأنها تحتوي على مادة العفص التي يمكن أن تقلل من امتصاص الحديد في الجسم، يرتبط العفص بالحديد الموجود في المعدة، مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الحديد بشكل صحيح، مما يمكن أن يؤدي إلى نقص الحديد ومشاكل صحية مثل فقر الدم، وأضاف الباحثون أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يسبب أيضًا ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.