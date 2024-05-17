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صحة

ما هي فوائد العصائر الخضراء لصحة الإنسان؟

Lebanon 24
17-05-2024 | 07:25
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كد خبراء تغذية أنه ليس من السهل على البعض تناول الخضراوات بشكل يومي، وأن شرب عصائر الخضراوات قد يكون بديلا جيدا. وهي قد تكون مفيدة كتكملة جيدة في النظام الغذائي، لكنهم أكدوا أنها لا تستبدل الأطعمة الكاملة.
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وأضاف الخبراء أن العصير الأخضر غني بالمواد المغذية والألياف والبروتين، والتي يمكن أن تساعد الأفراد على الشعور بالشبع والرضا، ما يجعله خيارا ممتازا لدعم فقدان الوزن.

فوائد العصائر الخضراء

غنية بالفيتامينات والمعادن:
تحتوي العصائر الخضراء على تركيبة غنية من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضراوات، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ودعم جهاز المناعة.

منخفضة السعرات الحرارية:
في بعض الأحيان، تكون العصائر الخضراء منخفضة السعرات الحرارية والسكر، مما يجعلها خياراً مناسباً لأولئك الذين يرغبون في تقليل استهلاك السعرات الحرارية والسكر.

الألياف الصحية:
تحتوي الفواكه والخضراوات الكاملة على ألياف صحية، وهي عنصر مهم لصحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم.
 
وفي هذا الإطار توضح، استشارية التغذية الدكتورة زينة ياسر حبيب خلال حديثها لبرنامج الصباح على "سكاي نيوز عربية" أن "العصائر الخضراء لا تحافظ على نفس القيمة الغذائية التي تحتويها السلطات المكونة من الخضروات الورقية". 

وأضافت: "تُعرَّف العصائر الخضراء بأنها مشروبات تتكون من مزيج متنوع من الخضروات الورقية الخضراء والفواكه، وتشمل هذه المكونات الخضروات مثل السبانخ، الكرفس، والخس، إضافة إلى الفواكه مثل الليمون أو التفاح".
وتابعت: "تختلف فوائد العصائر الخضراء بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك طريقة التحضير والمكونات المستخدمة". (سكاي نيوز عربية) 
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