22
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل من علاقة بين رائحة النعناع ومرض الزهايمر؟
Lebanon 24
17-05-2024
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حدثة إمكانية استخدام روائح معينة كعلاج لمرض ألزهايمر، وأشارت النتائج إلى أن الروائح والمعدلات المناعية قد تلعب دورا هاما في الوقاية والعلاج من مرض الزهايمر والأمراض الأخرى المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي.
Advertisement
وأشار فريق الباحثين إلى أنه عندما تستنشق الفئران المصابة بمرض الزهايمر مركب المينتول الكيميائي، تتحسن قدراتها المعرفية، ويبدو أن المركب الكيميائي يمكن أن يوقف بعض الأضرار التي تلحق بالدماغ والتي ترتبط عادة بالمرض.
ووفق موقع "sciencealert" فقد لاحظ الباحثون، انخفاضا في بروتين إنترلوكين -1 بيتا، الذي يساعد على تنظيم الاستجابة الالتهابية للجسم، وهي استجابة يمكن أن توفر حماية طبيعية ولكنها تؤدي إلى الضرر عندما لا يتم التحكم فيها بشكل صحيح.
وبعد أن سجل الباحثون أن استنشاق المنثول يعزز الاستجابة المناعية لدى الفئران، أظهر الفريق أنه يمكن أيضا أن يحسن القدرات الإدراكية لدى الحيوانات، كما لوحظ في سلسلة من الاختبارات العملية في المختبر.
وأظهرت الفئران المصابة بمرض الزهايمر، أن دورة المنثول كانت لمدة ستة أشهر كافية لوقف القدرات المعرفية وقدرات الذاكرة لدى الفئران من التدهور، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن المنثول دفع بروتين "IL-1β" إلى مستويات آمنة في الدماغ.
وعندما قام الباحثون بتخفيض عدد الخلايا التنظيمية بشكل مصطنع تم التوصل إلى أنها تساعد في إبقاء جهاز المناعة تحت السيطرة، الأمر الذي فتح طريقا محتملا يمكن أن تسلكه العلاجات المستقبلية.
وقالت عالمة الأعصاب آنا جارسيا أوستا: "تسبب التعرض للمنثول وحصار خلايا في انخفاض بروتين إنترلوكين -1، وهو بروتين يمكن أن يكون وراء التدهور المعرفي الذي لوحظ في هذه النماذج". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
15:00 | 2024-05-16
16/05/2024 03:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
11:20 | 2024-05-17
17/05/2024 11:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
12:37 | 2024-05-16
16/05/2024 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
14:19 | 2024-05-16
16/05/2024 02:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية.. فنانة عربية معروفة جدًا تعلن خطوبتها على رجل أعمال أوروبي
Lebanon 24
يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية.. فنانة عربية معروفة جدًا تعلن خطوبتها على رجل أعمال أوروبي
13:58 | 2024-05-16
16/05/2024 01:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:25 | 2024-05-17
ما هي فوائد العصائر الخضراء لصحة الإنسان؟
05:39 | 2024-05-17
مرض خطير جدّاً ظهر في بلدٍ قريبٍ من لبنان... ما هو؟
02:36 | 2024-05-17
كورونا يضرب بمتحوره الجديد.. هذه أعراضه وطرق الوقاية
01:00 | 2024-05-17
للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد.. اعتمدوا على هذه البذور في نظامكم الغذائي
23:00 | 2024-05-16
خلايا في البطن تحارب السُّمنة.. هذا ما اكتشفه باحثون
14:32 | 2024-05-16
تحذير عاجل.. فيروس يحاول ترسيخ نفسه في البشر!
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
17/05/2024 19:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
17/05/2024 19:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
17/05/2024 19:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24