ما هو الطعام الذي يجب الامتناع عن تناوله أثناء فترة الحمل؟

يعد الحمل من أجمل المراحل في حياة المرأة، خلال هذا الوقت، تمر المرأة بأنواع مختلفة من التغيرات الهرمونية وينصح بتناول الأطعمة المغذية، فهى مرحلة يجب على المرأة أن تضع فى اعتبارها استبعاد بعض الأطعمة لتقليل المخاطر المحتملة على صحة الأم والجنين، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" فإنه من الضرورى استبعاد تناول الباذنجان خلال فترة الحمل.

واشار التقرير إلى أن هناك أطعمة قد تحتوي عند تناولها على بكتيريا أو طفيليات ضارة يمكن أن تؤدى إلى أمراض أو مضاعفات أثناء فترة الحمل.

وبالتالي، يصبح من الضرورى للأمهات الحوامل إعطاء الأولوية لنظام غذائى صحى ومتوازن يتضمن أطعمة غنية بالعناصر الغذائية مع تجنب تلك التى قد تشكل مخاطر على صحتهن وصحة أطفالهن.

ووفقًا للتقرير، فإنه يُنصح النساء الحوامل بعدم استهلاك الباذنجان، خلال فترة الحمل، بالرغم أن العلم الحديث قد لا يدعم هذا الادعاء بشكل كامل.

يعتبر الحمل مرحلة حساسة حيث تؤثر صحة الأم بشكل كبير على صحة الجنين، ويمتلك كل عنصر غذائى خصائص محددة يمكن أن تؤثر على توازن الطاقة الجسدية للأم خاصة أثناء فترة الحمل، ويعتقد أن الباذنجان، يتمتع بصفات معينة قد لا تساعد على حمل صحى. حيث أن أحد المخاوف الأساسية التى ترتبط بالباذنجان هو تأثيره على الوظائف الفسيولوجية المختلفة للجسم وقد يحدث خلل فى توازنها، ويعتقد أن الباذنجان يمتلك خصائص يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات فى الهضم، والتأثير سلبًا على عملية التمثيل الغذائى، وبالتالى فهو غير مرغوب فيه بشكل خاص أثناء فترة الحمل.

عوة على ذلك، من المعروف أن الباذنجان يحتوى على مركبات معينة، مثل السولانين والنيكوتين، وإن كان ذلك بكميات صغيرة، والتى قد تضر أثناء الحمل، حيث يرتبط السولانين، وهو مبيد حشرى طبيعى موجود فى خضروات مثل الباذنجان والطماطم، بمشاكل فى الجهاز الهضمى وقد يؤدي إلى تأثيرات سامة إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة، وبالمثل، يمكن أن يؤثر النيكوتين، وإن كان بكميات ضئيلة، على نمو الجنين ويشكل مخاطر على الطفل الذى لم يولد بعد.

ويوصى التقرير بأهمية تناول الأطعمة الطازجة وسهلة الهضم والخالية من السموم المحتملة أو مسببات الحساسية أثناء فترة الحمل لدعم النمو والتطور الصحى للجنين، لذلك من المهم للنساء الحوامل استشارة الطبيب الخاص بشأن الأطعمة التى ينبغى تناولها وتلك التى يجب الابتعاد عنها خلال هذه الفترة الحساسة. ( اليوم السابع)