نقاط قوة لدى أطفال متلازمة داون يجب معرفتها

متلازمة داون اضطراب وراثي يؤثر على طريقة تطور جسم الشخص ودماغه، مما يؤدي إلى سمات جسدية مميزة، وإعاقات فكرية، وعلى الرغم من أن الأفراد المصابين بمتلازمة داون قد يواجهون بعض التحديات، إلا أنهم يمتلكون أيضًا عددًا لا يحصى من المواهب والقدرات ونقاط القوة التي تستحق التقدير ، وتشجيعهم على متابعة مواهبهم، وهذا لن يؤدي إلى الثقة بهم فحسب، بل سيقبلهم المجتمع أيضًا كأفراد عاديين ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

القدرات المعرفية

على عكس المفاهيم الخاطئة، يظهر الأفراد المصابون بمتلازمة داون نطاقًا واسعًا من القدرات المعرفية. في حين أن البعض قد يكون لديهم إعاقات ذهنية، إلا أن البعض الآخر يظهر نقاط قوة في مجالات مختلفة مثل المهارات الاجتماعية والذكاء العاطفي والإبداع، ويمتلك العديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون ذاكرة ممتازة طويلة المدى، ومهارات التعلم البصري، وموهبة الموسيقى والإيقاع.، ومن خلال الدعم والتشجيع المناسبين، يمكنهم التفوق الأكاديمي والمساهمة بشكل هادف في مجتمعاتهم.

المهارات الاجتماعية والتعاطف

إحدى السمات الرائعة التي غالبًا ما يتم ملاحظتها لدى الأفراد المصابين بمتلازمة داون هي قدرتهم الفطرية على التواصل مع الآخرين، حيث إنهم يظهرون تعاطفًا و لطفًا ملحوظًا يعزز الشعور بالانتماء والقبول داخل المجتمع.

القدرات البدنية

في حين أن الأفراد المصابين بمتلازمة داون قد يكون لديهم خصائص جسدية معينة مثل انخفاض قوة العضلات وفرط حركة المفاصل، إلا أن أنهم يمتلكون أيضًا نقاط قوة وقدرات بدنية متأصلة، و ينخرط الكثيرون في الرياضة ، ومن خلال البرامج الرياضية التكيفية والأنشطة الترفيهية الشاملة، فإنهم لا يحسنون صحتهم البدنية فحسب، بل يلهمون الآخرين أيضًا بمرونتهم وتصميمهم.

المواهب الفنية

سواء كان ذلك بالرسم أو الموسيقى أو الرقص، فإن الأطفال المصابين بمتلازمة داون يعرضون وجهات نظرهم ومواهبهم الفريدة، ويأسرون الجماهير بإبداعهم وخيالهم.

التوظيف وريادة الأعمال

يستطيع الأفراد المصابون بمتلازمة داون تقديم مساهمات كبيرة في مجالات مختلفة مثل الضيافة وتجارة التجزئة والإدارة والتكنولوجيا. علاوة على ذلك، فقد سعى بعض الأفراد المصابين بمتلازمة داون إلى ريادة الأعمال، وإطلاق مشاريع ناجحة وإلهام الآخرين من خلال ابتكاراتهم وتصميمهم. ( اليوم السابع)