Advertisement

صحة

تعرفوا إلى تأثير رائحة النعناع على مرضى الزهايمر

Lebanon 24
18-05-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1201158-638516407160200549.jpeg
Doc-P-1201158-638516407160200549.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة عن روائح معينة قد تلعب دورا في علاج الزهايمر أو الوقاية منه، حيث تؤدي بعض الروائح إلى استجابات معينة في الدماغ.

وبحسب علماء فقد تحسنت القدرة المعرفية لفئران مصابة بمرض الزهايمر عقب استنشاقها مركب المنثول الكيميائي.
Advertisement

وأفاد موقع "sciencealert" أن العلماء لاحظوا أن استنشاق المنثول يعزز الاستجابة المناعية لدى الفئران، ويحسن القدرات الإدراكية لدى الحيوانات عموما، كما لوحظ في سلسلة من الاختبارات العملية.

وأظهرت الدراسة تحسن أمراض المناعة الذاتية وأيضا القدرة الإدراكية لدى الفئران السليمة والفئران المصابة بمرض الزهايمر.

ووفق العلماء قد تؤدي بعض الروائح إلى استجابات معينة في الدماغ، مما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية تؤثر على الذاكرة والعاطفة.

وتؤكد عالمة المناعة نويليا كاساريس أن "هذه الدراسة تعد خطوة مهمة نحو فهم العلاقة بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي المركزي والرائحة".

يذكر أن الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي - مثل مرض الزهايمر، ومرض باركنسون، والفصام، غالبا ما تأتي مصحوبة بفقدان حاسة الشم.
المصدر: إرم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:38 | 2024-05-18
04:39 | 2024-05-18
03:41 | 2024-05-18
03:36 | 2024-05-18
02:20 | 2024-05-18
01:19 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24