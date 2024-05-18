نصائح لتخفيف الصداع خلال الدورة الشهرية

الكثير من الأعراض قد تصيب السيدات قبل إتيان الدورة الشهرية أو أثنائها وكذلك بعدها، فهي تغيرات هرمونية شديدة تحدث شهريًا للمرأة في أي عمر بعد البلوغ، هذه التغيرات الهرمونية قد تؤثر سلبًا على الحالة الجسدية العامة، وهو ما قد يخلف بعض الأعراض مثل الصداع، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ايفري داي هيلث المعني بالصحة العامة.

قد تعاني بعض السيدات وليس كلهن من أعراض مصاحبة للصداع أثناء أو قبل أو بعد الدورة الشهرية، مثل الرغبة في التقيؤ مع حساسية شديدة تجاه الأضواء مع آلام بالجسم، وتنتهي بالصداع سواء كان نصفي أو عادي، يصنف البعض أن هناك صداعا خاصا بالدورة الشهرية ويعد صداع نصفي، هذا ما تحدثت عنه بعض الأبحاث وفقًا للتقرير، مضافًا إليها مجموعه من الأعراض، مثل الشعور بالقلق البالغ أو الخوف المبالغ فيه.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع هيلثي المعني بالصحة العامة والأمراض أن الصداع الذي يصيب السيدات خلال الدورة الشهرية ارتبط بشكل كبير بالتغيرات الحادة التي تحدث في الهرمونات في هذا الوقت من الشهر، كذلك هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تخففه منها الأدوية المسكنة أو بعض التمرينات الرياضية البسيطة فضلاً عن تقليل حدة التوتر التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الصداع، كذلك يمكن تناول الطعام الصحي الذي يخفف من الصداع والتوتر بشكل عام.

النوم لساعات جيدة مع الراحة التامة مع الحصول على قسط وافر من الراحة خلال فترة الدورة الشهرية، أمر في غاية الأهمية يعزز من التخلص من الصداع ويقلل من فرص حدوثه الدورة القادمة في الشهر القادم، نصح التقرير أيضًا لتقليل حدة تناول الكافيين والإفراط في خلال الدورة الشهرية. (اليوم السابع)