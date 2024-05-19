26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة تكشف: علاج العقم يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب بعد الولادة
Lebanon 24
19-05-2024
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف خبراء Rutgers Health الأميركية أن علاج العقم قد يعرّض النساء لخطر دخول المستشفى بسبب أمراض القلب في العام التالي للولادة.
وجدت الدراسة، التي شملت بيانات أكثر من 31 مليون مريضة خرجن من المستشفى بعد الولادة في الفترة من 2010 إلى 2018، أن النساء اللواتي عانين من العقم كنّ أكثر عرضة بشكل خاص لدخول المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم الخطير.
Advertisement
وجاءت معظم المخاطر العالية في الشهر الأول بعد الولادة، وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي أصبن بارتفاع خطير في ضغط الدم.
وقال كاندي أنانث، رئيس قسم علم الأوبئة في قسم أمراض النساء والتوليد والعلوم الإنجابية في Rutgers: "هذه النتائج ليست الوحيدة التي تشير إلى أن المتابعة يجب أن تتم مبكرا. شاركنا في سلسلة من الدراسات على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي وجدت ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لمختلف مجموعات المرضى المعرضين للخطر خلال الثلاثين يوما الأولى بعد الولادة".
وقال ري يامادا، طبيب التوليد وأمراض النساء المقيم في كلية Rutgers Robert Wood Johnson الطبية: "إن فحوصات ما بعد الولادة ضرورية لجميع المرضى، ولكن هذه الدراسة تشير إلى أن الفحوصات مهمة بشكل خاص للنساء اللواتي يخضعن لعلاج العقم".
ويقول معدو الدراسة إن نتائجهم تدعم معايير الرعاية التي تدعو إلى إجراء فحص أولي بعد 3 أسابيع من الولادة.
وأوضح الخبراء أن السبب الكامن وراء ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بعلاج العقم غير واضح. ويمكن أن يكون السبب في علاجات العقم نفسها، أو المشكلات الطبية الأساسية التي تجعل المرضى يعانون من العقم أو أي سبب آخر. (روسيا اليوم)
صحة
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
Lebanon 24
8 نقاط تشرح تفاصيل حادثة المريجة.. هذا ما نعرفهُ عنها
14:14 | 2024-05-18
18/05/2024 02:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
Lebanon 24
جنبلاط يردّ على نصرالله: "هذا الكلام مرفوض"
14:56 | 2024-05-18
18/05/2024 02:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)
12:21 | 2024-05-18
18/05/2024 12:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تهريب "حشيش" بين لبنان وإسرائيل.. إقرأوا ما جرى!
Lebanon 24
خفايا تهريب "حشيش" بين لبنان وإسرائيل.. إقرأوا ما جرى!
15:33 | 2024-05-18
18/05/2024 03:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
Lebanon 24
بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024
16:00 | 2024-05-18
18/05/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2024-05-19
التحدث أثناء النوم.. هل يتطلب استشارة الطبيب؟
02:00 | 2024-05-19
دراسة جديدة.. هذا ما تكشفه ذهون الذراع
00:04 | 2024-05-19
تحذير عاجل من موجة "كورونا صيفية".. هل تصمد اللقاحات أمامها؟
23:00 | 2024-05-18
نصائح لتخفيف الصداع خلال الدورة الشهرية
15:00 | 2024-05-18
فوائد الزعفران العديدة لصحتك
12:00 | 2024-05-18
اضطراب الشخصية الانعزالية: ما هو؟
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
19/05/2024 16:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
19/05/2024 16:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
19/05/2024 16:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24