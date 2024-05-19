هذه الأطعمة تنظف الكبد.. وتحسن عمله





ووفقا لها، يعتبر البيض منتجا ممتازا للكبد لأنه يحتوي على الكولين متعدد الفيتامينات الذي ينظم مستوى الكولسترول، ومن الأطعمة أيضا:

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البنجر: يخفض الالتهابات ويحسن إفراز المرارة وأوراقه غنية بالبوتاسيوم. كما أنه غني بفيتامين А ومجموعة فيتامين В (В1و В2و В6 وحمض الفوليك)، والفوسفور، التي جميعها تعمل كمواد بناء لخلايا الكبد. والألياف الموجودة في البنجر تحفز القنوات الصفراوية وتمنع ركود الصفراء. لفتت الدكتورة أولغا بوكيريا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أنه يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد على تنظيف الكبد وتحسين وظيفته، خاصة عند تناول أدوية مختلفة.ووفقا لها، يعتبر البيض منتجا ممتازا للكبد لأنه يحتوي على الكولين متعدد الفيتامينات الذي ينظم مستوى الكولسترول، ومن الأطعمة أيضا:البنجر: يخفض الالتهابات ويحسن إفراز المرارة وأوراقه غنية بالبوتاسيوم. كما أنه غني بفيتامين А ومجموعة فيتامين В (В1و В2و В6 وحمض الفوليك)، والفوسفور، التي جميعها تعمل كمواد بناء لخلايا الكبد. والألياف الموجودة في البنجر تحفز القنوات الصفراوية وتمنع ركود الصفراء.

الليمون: يخفض الالتهابات ويزيل الدهون من الكبد. وتنصح الأخصائية لتنظيف الكبد وتحسين عمله بتناول الخضروات- الفجل، اللفت، والفجل الحار ومختلف أنواع الملفوف والخس والرشاد والسبانخ وغيرها، وكذلك الثوم وجميع أنواع الأسماك الدهنية.

ووفقا لهيئة حماية المستهلك يجب تناول الأطعمة التالية:

اليقطين خيث يحتوي على فيتامين А (الكاروتينات)، والدهون الفوسفاتية، والأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا 3 وأوميغا 6، التي تشارك في بناء الغشاء الخلوي لخلايا الكبد (الخلايا التي تشكل 80 بالمئة من الكبد)، واستقلاب الكوليسترول، كما يمنع أكسدة الدهون في غشاء الخلية بالإضافة إلى ذلك، فإن اليقطين مضاد للالتهابات، وغني بالألياف، التي تحفز إفراز الصفراء وتؤثر إيجابيا في عملية الهضم.

الثمار الحمراء ومنها الكرز بنوعيه والعليق الأحمر وغيرها لأنها تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين А وحمض الأسكوربيك وألياف غذائية. وجميع هذه المواد تحفز نمو وتجدد خلايا الكبد التالفة بسبب التهاب الكبد الفيروسي أو مرض الكبد الكحولي أو مرض الكبد الدهني.

الشاي الأخضر، حيث يحتوي الشاي الأخضر على التانين والكافيين والكثير من فيتامين C - التي لها تأثير مضاد للالتهابات ومضاد قوي للأكسدة. وقد ثبت أن الشاي الأخضر يقلل من مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول "الضار" أي يحمي من تنكس الكبد الدهني وتصلب الشرايين.

الكركم، ولأنه يحتوي على مادة الكركمين التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما يقلل من درجة أكسدة الدهون، ما يحمي خلايا الكبد من السموم.