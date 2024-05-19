Advertisement

صحة

الصحة العالمية تحذّر من تجاوز كمية الملح القصوى يومياً

Lebanon 24
19-05-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1201610-638517536527865149.jpg
Doc-P-1201610-638517536527865149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت منظمة الصحة العالمية إن كمية الملح اليومية القصوى تبلغ 5 غرامات، ما يعادل ملعقة شاي تقريباً.

ارتفاع ضغط الدم
وحذرت المنظمة من أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يُعد عامل خطورة رئيسياً لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، موضحة أن ضغط الدم يعد مرتفعاً، إذا كانت قيمة القياس تبلغ 140/90 مليمتر زئبق.
Advertisement
وينبغي إلقاء نظرة فاحصة على المنتجات عند شرائها، نظراً لأن الملح يختبئ أيضاً في الأطعمة الجاهزة، مثل النقانق والبيتزا المجمدة والمخبوزات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:22 | 2024-05-19
14:00 | 2024-05-19
10:39 | 2024-05-19
07:30 | 2024-05-19
05:00 | 2024-05-19
02:00 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24