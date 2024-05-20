فؤائد تناول وجبة الإفطار: تعرف عليها

تعتبر وجبة الإفطار مهمة جدًا لأنها أول شيء نتناوله في الصباح، لذلك من المهم أن تكون غنية بالمغذيات مثل الأطعمة الغنية بالبروتين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامين ب، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين وظيفة الدماغ والصحة العقلية، وتعزيز القدرات المعرفية، والاحتفاظ بالذاكرة، وتنظيم المزاج، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي بعض الفوائد المعرفية التى تقدمها وجبة إفطار غنية بالمغذيات:

تعزيز التركيز

يمكن لوجبة الصباح الغنية بالبروتين مثل المكسرات أن تدعم بشكل كبير إنتاج الدوبامين والنورإبينفرين، اللذين يلعبان أدوارًا رئيسية في الحفاظ على اليقظة وزيادة التركيز والتحفيز.

تحسين الذاكرة

تناول وجبة إفطار التغذية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين ب تدعم صحة الدماغ وتعزز الاحتفاظ بالذاكرة، مثل التوت والمكسرات والحبوب الكاملة، ويمكن أن تساعد على الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أكثر فعالية.

تحسين المزاج

إن تناول وجبة إفطار مغذية يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على تنظيم المزاج والرفاهية العاطفية، حيث تساهم العناصر الغذائية مثل التربتوفان الموجود فى البيض ومنتجات الألبان، والأطعمة المعززة للسيروتونين مثل الموز والشوفان، في إنتاج الناقلات العصبية التي تنظم المزاج وتعزز مشاعر السعادة والرضا.

زيادة الوضوح العقلي

إن بدء يومك بوجبة إفطار غنية بمضادات الأكسدة، مثل الفيتامينات C وE الموجودة في الفواكه والخضراوات، يمكن أن يساعد في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتحسين الوضوح العقلي.

تعزيز مهارات حل المشكلات

توفر وجبة الصباح المغذية التي تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والفواكه، إمدادًا ثابتًا من الجلوكوز إلى الدماغ، وهو أمر ضروري للوظيفة الإدراكية المثلى، وهذا يدعم مهارات حل المشكلات والمرونة المعرفية.

انخفاض التوتر والقلق

إن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم فى وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق عن طريق تثبيت مستويات السكر في الدم وتعزيز إنتاج الناقلات العصبية التي تساعد على الشعور بالسعادة مثل السيروتونين والدوبامين.

تعزيز صحة الدماغ

إن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، ومضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات، يدعم صحة الدماغ بشكل عام وقد يقلل من خطر التدهور المعرفي مع تقدمك في العمر. ( اليوم السابع)