نصائح للحفاظ على صحة العين خلال فترة الصيف

تتأثر أعضاء الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومع استمرار الموجة الحارة، يجب العناية بصحتنا وسلامة أجسامنا، ولعل أحد الأعضاء التي تحتاج للعناية البالغة في هذا الطقس الحار، هي العينين، ويرصد تقرير موقع "Healthline" نصائح للوقاية من أي أضرار قد تلحق بالعينين خلال هذه الفترة.

نصائح للحفاظ على سلامة عينيك فى الموجة الحارة:

التزم الجلوس في المنزل قدر الإمكان خاصة خلال هذا الطقس الحار خاصة إذا لم يكن هناك داعيًا ملحًا للنزول لحماية عينيك وصحتك بشكل عام.

احمِ عينيك من أضرار وحرارة أشعة الشمس خاصة الفوق بنفسجية من خلال ارتداء نظارات وقبعات واقية.

حافظ على رطوبة عينيك دائمًا خاصة إذا كنت تعانى من أمراض رمدية معينة، من خلال استخدام القطرات المرطبة.

يجب الحفاظ على نظافة اليدين باستمرار وغسلها من حين لآخر بالماء والصابون، وتجنب فرك العينين.

حافظ على رطوبة جسمك بشكل عام، من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية التي لا تحتوى على نسبة عالية من السكر.

احرص على غسل عينيك باستمرار خاصة في ظل الموجة الحارة، بالماء البارد للتخلص من أي أتربة عالقة بهما وللحفاظ على ترطيبها.

راقب عينيك جيدًا، وفى حالة ظهور أى افرازات يجب استعمال قطرات مضاد حيوى. (اليوم السابع)