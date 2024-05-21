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صحة

تحذير من الإفراط في تناول الشاي الأسود

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:11
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ينصح الدكتور أندريه تياجيلنيكوف كبير المتخصصين المستقلين في الرعاية الصحية الأولية بإدارة الصحة في موسكو بعدم الإفراط بتناول الشاي الأسود المركز.

ويشير إلى أن هذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم والنساء الحوامل. كما على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي عدم تناوله على معدة فارغة.
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ووفقا له، للشاي الأسود تأثير منشط واضح، وخصائص معقمة، وله تأثير مفيد على الجهاز العصبي، ويحسن الحالة المزاجية، ويحسن عملية التمثيل الغذائي. والشاي الأخضر، أقل معالجة ويحتفظ بمزيد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الأخرى، يمكن أن يخفض مستوى ضغط الدم، ويحسن المناعة، ويخفض مستوى الغلوكوز في الدم، ويحسن التركيز والانتباه.
ويقول: "ولكن لا الشاي ولا المشروبات الأخرى يمكن أن تحل محل الماء. لأن الشاي بالإضافة إلى فوائده المذكورة، له خصائص تساعد على إخراج السوائل من الجسم. فمثلا الشاي الساخن يزيد من عملية التعرق. كما أن للشاي خصائص مدرة للبول ويساهم في إخراج الكالسيوم من الجسم. لذلك من أجل تعويض نقص السوائل في الدم واللمف والخلايا يجب شرب الماء النقي من دون شوائب كيميائية".
ويشير الطبيب، إلى أن الشاي الأخضر أيضا لا يمكن أن يكون بديلا للطعام، مع أنه غالبا ما يدرج في حميات غذائية مختلفة لفقدان الوزن. ويغذي الشاي الجسم وينشطه كونه مصدرا للفيتامينات والمعادن والإنزيمات والأحماض الأمينية، ما يسمح بالحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد على تطبيع عملية التمثيل الغذائي وتقليل التورم. (RT)
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