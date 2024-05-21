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صحة

لأقصى فائدة ممكنة.. أفضل الأوقات لشرب الماء

Lebanon 24
21-05-2024 | 12:30
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الماء ضروري للحفاظ على سلامة العمليات الجسدية، والبقاء رطبًا، وتعزيز الصحة العامة، وعلى الرغم من أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، إلا أن تناول الماء في توقيتات محددة يزيد من فوائدها الصحية، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا"  7 توقيتات مثالية لشرب الماء على مدار اليوم.

 عند الاستيقاظ

يصاب جسمك بالجفاف بشكل طبيعى في الليل، لذلك فإن تناول كوب من الماء أول شيء في الصباح يساعد جسمك على تجديد السوائل، ويسرع عملية التمثيل الغذائي لديك.

 قبل الوجبات

إن تناول كوب من الماء قبل الوجبات سيساعد على تقليل الشعور بالجوع ويشجع على التحكم فى كمية الطعام، مما يجعل الحفاظ على وزن صحي أمر سهل. علاوة على ذلك، فإن شرب الكثير من الماء قبل الوجبات يعزز عملية الهضم الصحي والحد الأقصى من امتصاص العناصر الغذائية.

 الماء مع الوجبات

شرب الماء أثناء الوجبات يساعد في عملية الهضم، لكن ابتعد عن شرب الكثير من الماء قبل أو بعد الوجبات مباشرة لأن ذلك قد يضعف حمض المعدة ويسبب مشاكل في الهضم.

 قبل ممارسة الرياضة

يعد البقاء رطبًا قبل التمرين أمرًا ضروريًا لتجنب الجفاف والحفاظ على قدرة التحمل والأداء، ولضمان بقائك رطبًا جيدًا أثناء التمرين، حاول تناول كوب من الماء قبل نصف ساعة على الأقل.

أثناء ممارسة الرياضة

يساعد شرب الماء بشكل منتظم على تعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق عند ممارسة التمارين الرياضية الطويلة أو القوية، حيث تناول رشفة من الماء كل 15 إلى 20 دقيقة للبقاء رطبًا والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

 بعد التمرين

يساعد شرب الماء الجسم على التعافى بعد جلسة التمرين عن طريق إعادة ترطيب العضلات وتعويض السوائل المفقودة.

 قبل النوم

قد يساعد شرب الماء قبل الذهاب إلى السرير على تجنب الجفاف أثناء الليل ويشجع على النوم السليم.

( اليوم السابع)

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