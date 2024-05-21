ما هو التأثير الحقيقي لارتفاع حرارة الطقس على البشرة؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة وقد تستمر هذه الموجة الحارة لنهاية الأسبوع، لذا نقدم فى هذا التقرير نصائح للعناية بصحة جلدك وبشرتك فى الطقس الحار، وتخفيف تأثير أشعة الشمس عليها.

ما تأثير موجة الحر على الجلد؟

التأثير الأكثر وضوحًا للطقس الحار هو حروق الشمس، لا تسبب حروق الشمس الشيخوخة المبكرة فحسب، بل إنها تكسر الكولاجين والإيلاستين، مما يعني أنه تسبب ظهور الخطوط والتجاعيد وترهل الجلد بسرعة أكبر، كما أنها مرتبطة بمشاكل التصبغ وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

التهاب الجلد

نظرًا لأن الحرارة تؤدي إلى إنتاج الزيت وتعرق الجلد (مما يخلق بيئة رائعة للبكتيريا)، فقد تتسبب أيضًا في ظهور أمراض جلدية مثل حب الشباب والوردية.

جفاف الجلد

يمكن أن يختلف تأثير الطقس الحار على الجلد من شخص لآخر (حسب نوع بشرتك). في حين أن البعض قد يجدون أن بشرتهم أكثر دهنية، فإن آخرين سيواجهون بشرة جافة ومتقشرة.

كيف تحافظ على صحة جلدك أثناء موجة الحر

ترطيب الجلد

بعد التعرق الزائد أثناء موجة الحر، من المهم أن تبقى رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء والحصول على قسط كافٍ من النوم هذا مهم للغاية لحماية البشرة، وخارجيًا يجب ترطيب الجلد بجل أو مصل مرطب يعتمد على مادة الهيالورونيك، لتزويد بشرتك بالرطوبة التي تحتاجها دون استخدام أي شيء ثقيل جدًا قد يسد المسام.

واستخدام الهيالورونيك على المدى الطويل يمكن أن يحسن صحة بشرتك بشكل عام – كما أنه يساعد في الحفاظ على مرونة بشرتك، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

حماية مضادة للأكسدة

للحصول على طبقة إضافية من الحماية، فكر في دمج مضادات الأكسدة في روتينك المعتاد للعناية بالجلد، تعتبر مضادات الأكسدة مثل فيتامين C مثالية لإضافتها إلى روتينك الصباحي أو المسائي، لأنها تحارب أضرار الجذور الحرة بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

يوصي اطباء الجلدية باستخدام فيتامين C واتبعه بمرطب ثم كريم حماية من الشمس (SPF)." يمكن لفيتامين C أيضًا أن يضيء البشرة، ويمنع أضرار أشعة الشمس، ويحسن مظهر البقع الداكنة والتجاعيد.

كريم واقي من للشمس

لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان دون وضع طبقة جيدة من عامل الحماية من الشمس (SPF)، منفصلاً عن منتجات العناية بالبشرة والمكياج الأخرى، استخدمي عامل حماية من الشمس (SPF) عالي الجودة على وجهك ورقبتك وذراعيك ويديك يوميًا، مع التأكد من إعادة تطبيقه بانتظام طوال اليوم كل ساعتين.

( اليوم السابع)