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صحة

هل التدخين الإلكتروني أكثر أماناً من "السجائر التقليدية"؟

Lebanon 24
22-05-2024 | 14:00
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أفادت دراسة جديدة بأنه إذا أقلع شخص عن التدخين وتحول إلى استخدام السجائر الإلكترونية بدلاً من ذلك، فإن احتمالات إصابته بسرطان الرئة لن تنخفض بشكل حاد كما لو أقلع عن النيكوتين تماماً.

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وقال فريق البحث من جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية إن هذه النتيجة كانت واضحة بشكل خاص لدى كبار السن من المدخنين السابقين، بحسب "هيلث داي".

ولمعرفة ذلك، قام فريق البحث بتتبع النتائج لأكثر من 4.3 مليون كوري جنوبي التحقوا ببرنامج الفحص الصحي الوطني في البلاد في أعوام 2012 و2014 و2018، وتم إجراء المتابعة في عام 2021.

ووجد الباحثون أن الذين أقلعوا عن التدخين لمدة 5 سنوات أو أكثر ولكنهم كانوا يستخدمون السجائر الإلكترونية ما زالوا يواجهون احتمالات أعلى للإصابة بسرطان الرئة المميت مقارنة بمن أقلعوا عن التدخين لنفس المدة ولم يتجهوا إلى السجائر الإلكترونية.

وبالنسبة لمن أقلعوا عن التدخين لمدة تقل عن 5 سنوات، فإنّ التحول إلى التدخين الإلكتروني يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة أو الوفاة بسبب المرض، مقارنة بمن أقلعوا عن التدخين ولم يلجأوا للتدخين الإلكتروني.

ووجد الفريق الكوري أن هذا الاتجاه كان قوياً بشكل خاص لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 80 عاماً.

ودعا الباحثون الأطباء إلى عدم نصح المرضى المدخنين باستخدام السجائر الإلكترونية كبديل آمن. (24)
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