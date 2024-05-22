"غسول" يكافح "فقدان الأسنان".. دراسة تحدّده وتكشف فوائده

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وأجريت تجارب الدراسة في جامعة نيهون اليابانية، بداية في المختبر، ثم بمشاركة 45 مريضاً يعانون من أمراض اللثة المزمنة، لاستخدام غسول الفم الماتشا، أو غسول الفم بالشعير، أو غسول يحتوي على مكون مضاد للالتهابات من البابونج.ووفق "ستادي فايندز"، أظهرت النتائج أن المشاركين في مجموعة الماتشا فقط هم الذين شهدوا انخفاضاً كبيراً في ميكروب غينغفاليز ب P. gingivalis، وهو ميكروب معروف بأنه يسبب التهابات خطيرة في اللثة وفقدان الأسنان.وقال الباحثون إن "نتائج هذه الدراسة تدعم الاستخدام المحتمل للماتشا كجزء من خطة علاج لمن يعانون من أمراض اللثة، والتي تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم".