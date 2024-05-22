تحذير.. هذا ما تفعله موجات الحر الليلية!

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ويمكن أن تساهم هذه النتائج في تطوير التدابير الوقائية، وتدابير رعاية مرضى القلب، خاصة مع تغيرات المناخ وتزايد عدد الليالي الحارة.وتحقق فريق البحث من مستشفى جامعة أوغسبورغ من مدى خطورة درجات الحرارة المرتفعة أثناء الليل، خاصة أن تغيرات المناخ تزيد من ارتفاع الحرارة أثناء الليل بشكل أسرع من زيادتها أثناء النهار.وبحسب "ساينس دايلي"، فقد راجع الباحثون بيانات 11 ألف حالة سكتة دماغية على مدار 15 عاماً.وأظهر التحليل أن الحرارة الشديدة في الليل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7%، في وقتٍ حذر فيه الباحثون من "أنّ كبار السن والنساء معرضون للخطر بشكل خاص".وأشارت النتائج إلى أن تشخيص السكتات الدماغية ذات الأعراض الخفيفة يتم في العيادات بعد الليالي الحارة بشكل رئيسي.ولاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة أثناء الليل زاد بشكل ملحوظ في الفترة من 2013 إلى 2020 مقارنة بالفترة من 2006 إلى 2012.