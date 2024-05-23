23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل تعانون من "الحرقة"؟ هذا الخبر لكم
Lebanon 24
23-05-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلعب الحمية الغذائية دورًا كبيرًا في التحكم بأعراض الحموضة او حرقة المعدة، اذ ان بعض الفواكه قد يسبب تفاقم هذه الأعراض.
توجد أنواع عدة من الفواكه ينصح بتجنبها أو تقليلها لمن يعانون اضطرابات الحموضة:
Advertisement
- الطماطم ومنتجاتها: تختلف درجة حموضة الطماطم حسب نضجها، فالطماطم غير الناضجة تكون أكثر حموضة. أما منتجات الطماطم، مثل معجون الطماطم والطماطم المعلبة فتكون حموضتها أعلى.
- الحمضيات: تحتوي هذه الفواكه على نسبة عالية من الأحماض الطبيعية التي قد تزيد إنتاج الأحماض في المعدة؛ ما يسبب حرقة الفؤاد خاصة عند تناولها على معدة فارغة.
- الأناناس: يحتوي الأناناس على إنزيمات طبيعية قد تحفز أعراض الحموضة، لذا يُفضل تجنبه في حال كنت تعانين من هذه المشكلة.
- الأفوكادو: يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي قد تبطئ من عملية الهضم؛ مما يزيد الضغط على المعدة ويسبب ارتجاع الأحماض.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
Lebanon 24
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
05:51 | 2024-05-23
23/05/2024 05:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
09:15 | 2024-05-23
23/05/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... "زوجة عمار شلق الثالثة" تستمتع بالطقس الحار من على الشاطىء في دبي
Lebanon 24
بالصور... "زوجة عمار شلق الثالثة" تستمتع بالطقس الحار من على الشاطىء في دبي
09:42 | 2024-05-23
23/05/2024 09:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تنهار من البكاء في عزاء طوني صوايا (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تنهار من البكاء في عزاء طوني صوايا (فيديو)
11:30 | 2024-05-23
23/05/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت إمرأة... إليكم بالصورة ما كانت تفعله داخل منزلها في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت إمرأة... إليكم بالصورة ما كانت تفعله داخل منزلها في الضاحية الجنوبية
07:50 | 2024-05-23
23/05/2024 07:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
17:54 | 2024-05-23
الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلاً جديداً بهذه الحيل
16:02 | 2024-05-23
دواء جديد يقضي نهائياً على مشكلة السّمنة!
10:00 | 2024-05-23
بعد الإعلان عن إصابات بفيروس "H5N1"... ماذا شهدت شركات الأدويّة؟
07:24 | 2024-05-23
علامة تحذيرية دقيقة "تظهر قبل سنوات" من تشخيص مرض السكري
03:02 | 2024-05-23
مع التقدم في العمر... 3 مكملات غذائية للحفاظ على بشرة مشدودة
01:59 | 2024-05-23
تجنبوا ارتداءها في الصيف... 4 ألوان "تجذب" البعوض
فيديو
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
24/05/2024 07:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
24/05/2024 07:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
24/05/2024 07:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24