هل تعانون من "الحرقة"؟ هذا الخبر لكم

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تلعب الحمية الغذائية دورًا كبيرًا في التحكم بأعراض الحموضة او حرقة المعدة، اذ ان بعض الفواكه قد يسبب تفاقم هذه الأعراض.توجد أنواع عدة من الفواكه ينصح بتجنبها أو تقليلها لمن يعانون اضطرابات الحموضة:- الطماطم ومنتجاتها: تختلف درجة حموضة الطماطم حسب نضجها، فالطماطم غير الناضجة تكون أكثر حموضة. أما منتجات الطماطم، مثل معجون الطماطم والطماطم المعلبة فتكون حموضتها أعلى.- الحمضيات: تحتوي هذه الفواكه على نسبة عالية من الأحماض الطبيعية التي قد تزيد إنتاج الأحماض في المعدة؛ ما يسبب حرقة الفؤاد خاصة عند تناولها على معدة فارغة.- الأناناس: يحتوي الأناناس على إنزيمات طبيعية قد تحفز أعراض الحموضة، لذا يُفضل تجنبه في حال كنت تعانين من هذه المشكلة.- الأفوكادو: يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي قد تبطئ من عملية الهضم؛ مما يزيد الضغط على المعدة ويسبب ارتجاع الأحماض.