في أي عمر يجب التوقف عن قيادة السيارة؟ دراسة تجيب

معرفة الوقت المناسب للتوقف عن قيادة السيارة قرار صعب وعاطفي. ومع ذلك، تشير دراسة جديدة في جامعة واشنطن إلى أن الوظيفة الإدراكية، وليس العمر أو حتى العلامات المبكرة لمرض الزهايمر، هي العامل الأكثر أهمية في تحديد متى يختار كبار السن هذا التقاعد.

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ورصد البحث فروقاً في الاستعداد لهذا القرار بين المرأة والرجل.



وبحسب "ستادي فايندز"، تابع الباحثون 283 مشاركاً بمتوسط عمر 72 عاماً والذين قادوا السيارة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، على مدار 5.6 سنوات.



ووجد البحث أن الذين أصيبوا بضعف إدراكي أو كان أداؤهم أسوأ في الاختبارات المعرفية كانوا أكثر عرضة للتوقف عن القيادة من الذين حافظوا على الوظيفة الإدراكية الطبيعية.



وتم قياس الضعف الإدراكي باستخدام مقياس تصنيف الخرف السريري (CDR)، والذي يتراوح من صفر (الوظيفة الإدراكية الطبيعية) إلى 3 (الخرف الشديد).



ووجد البحث أنه حتى الزيادة الطفيفة في درجة هذا التصنيف إلى 0.5 درجة، والتي تشير إلى ضعف إدراكي معتدل، جعلت المشاركين أكثر عرضة للتوقف عن قيادة السيارة بمقدار 3.5 مرة مقارنة بمن ظلوا عند درجة الوظيفة الإدراكية الطبيعية.



وقال غانيش إم بابولال المشرف على البحث: "يتطور مرض الزهايمر على مدى فترة طويلة، وقد يمر الأشخاص بفترة تتراوح من 10 إلى 15 عاماً ولا تظهر عليهم أي أعراض، ولكن عملية المرض تتطور في الدماغ".



والمثير للدهشة أن وجود المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر في الدماغ والسائل النخاعي، مثل لويحات الأميلويد وتشابكات تاو، لم يتنبأ بقرار التوقف عن القيادة.



وتبين أن النساء أكثر عرضة لترك مفاتيح السيارة من الرجال بمعدل 4 مرات..



وفسر الباحثون ذلك بأن النساء غالباً ما يكن أكثر وعياً بقدراتهن، وأكثر استعداداً للاعتراف بعدم القدرة على القيادة بأمان، ويخططن مقدماً للانتقال من القيادة مقارنة بنظرائهن من الرجال.