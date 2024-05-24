هل يمكن لدواء شائع للسكري أن يمنع خطر الإصابة بسرطان الدم؟

وجد علماء دنماركيون أن دواء رخيصا يتناوله الملايين من مرضى السكري قد يتجاوز مجرد خفض نسبة السكر في الدم ويساعد على الحماية من سرطان الدم.



وقال العلماء إن مرضى السكري الذين يتناولون عقار "الميتفورمين" كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض التكاثر النقوي (MNP)، وهو نوع نادر من السرطان يبدأ في نخاع العظم.

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ويمكن أن يزيد مرض التكاثر النقوي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وتلف الأعضاء.



وللميتفورمين تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي وُجد سابقا أنها تحمي من الأمراض الشائعة المرتبطة بالعمر، بما في ذلك أمراض القلب والتدهور المعرفي.



وقال دانييل تويت كيرستنسن، طالب الدكتوراه في مستشفى جامعة ألبورغ: "لقد فوجئنا بحجم الارتباط الذي رأيناه في البيانات. لقد رأينا التأثير الأقوى لدى الأشخاص الذين تناولوا الميتفورمين لأكثر من خمس سنوات مقارنة بأولئك الذين تناولوا العلاج لمدة تقل عن عام". (روسيا اليوم)