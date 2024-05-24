Advertisement

صحة

تمارين الكارديو: فوائد مذهلة لصحتك

Lebanon 24
24-05-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1203689-638521714154612522.jpg
Doc-P-1203689-638521714154612522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ممارسة الرياضة مهمة للغاية للصحة العامة، وهناك أشكال مختلفة من التمارين منها تمارين الكارديو التى لها العديد من الفوائد الصحية من تحسين معدل ضربات القلب إلى تعزيز الدورة الدموية، ومن أمثلة تمارين الكارديو الجرى وركوب الدراجات والسباحة والرقص والمشى السريع، بحسب موقع تايمز ناو.

 حرق السعرات الحرارية

 عندما تبدأ يومك بتمارين الكارديو، فإن ذلك يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي تسريع معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو التحكم في وزنهم، أيضًا يستمر النشاط الأيضي المتزايد في البقاء حتى بعد الانتهاء من التمرين، وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية بشكل عام.

 يقلل من التوتر والقلق

تساعد تمارين الكارديو الجسم على إفراز هرمون الإندورفين الذي يساعد على تحسين الحالة المزاجية، عندما تمارس تمارين الكارديو في الصباح، فإن ذلك يساعد على بناء نظرة عاطفية وحالة ذهنية إيجابية، وهذا يساعد في النهاية على تقليل التوتر والقلق طوال اليوم.

 تحسين الطاقة والتركيز

عندما تمارس الرياضة في الصباح، فإنها تساعد على تعزيز مستويات الطاقة لديك، وتحفيز إنتاج الأدرينالين والدوبامين، وتساعدك هذه الأمور في النهاية على البقاء يقظًا وأكثر تركيزًا، ويمكن أن تساعد مستويات الطاقة المتزايدة أيضًا على زيادة إنتاجيتك.

 يحسن صحتك العقلية

يمكن أن يساعد أداء تمارين الكارديو أيضًا على تحسين حالتك المزاجية ويمكنه أيضًا تقليل أعراض القلق والاكتئاب، عندما تقوم بتمارين فردية في الصباح، فإنها تمنحك وقتًا للتفكير مما قد يكون له تأثير إيجابي على صحتك العقلية.

 تحسين النوم

عند ممارسة تمارين الكارديو في الصباح، فإن ذلك يساعد أيضًا على تعزيز أنماط نوم أفضل، على الرغم من أنه يمكنك أداء تمرينك في أي وقت من اليوم، إلا أن التدريبات الصباحية تتماشى جيدًا مع دورات الاستيقاظ والنوم الطبيعية للجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تحسين النوم بصفة عامة.

 صحة القلب

يلعب تمرين الكارديو دورًا مهمًا في صحة القلب والأوعية الدموية فهو يساعد على تقوية عضلة القلب، وتحسين الدورة الدموية، ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يساعد أداء التمارين في الصباح أيضًا في إدارة مستويات ضغط الدم، وبالتالي تحسين صحة القلب بشكل عام.

 تحسين وظائف الرئة

يمكن أن تساعد تمارين الكارديو أيضًا على تحسين وظائف الرئة عن طريق زيادة كفاءة تناول الأكسجين وتوزيعه في الجسم عندما تتحسن قدرة الرئة، فإن ذلك يساعد أيضًا على تحسين قدرتك على التحمل وصحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

 إنقاص الوزن

عند الجمع بين تمارين الكارديو واتباع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يكون ذلك وسيلة جيدة لفقدان الوزن والتحكم فيه. عندما يزيد حرق السعرات الحرارية، فإنه يساعد في فقدان الدهون وهذا يساعد في النهاية على فقدان الوزن. (اليوم السابع)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2024-05-24
10:42 | 2024-05-24
07:31 | 2024-05-24
05:08 | 2024-05-24
03:42 | 2024-05-24
02:26 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24