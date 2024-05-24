تمارين الكارديو: فوائد مذهلة لصحتك

ممارسة الرياضة مهمة للغاية للصحة العامة، وهناك أشكال مختلفة من التمارين منها تمارين الكارديو التى لها العديد من الفوائد الصحية من تحسين معدل ضربات القلب إلى تعزيز الدورة الدموية، ومن أمثلة تمارين الكارديو الجرى وركوب الدراجات والسباحة والرقص والمشى السريع، بحسب موقع تايمز ناو.

حرق السعرات الحرارية

عندما تبدأ يومك بتمارين الكارديو، فإن ذلك يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي تسريع معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو التحكم في وزنهم، أيضًا يستمر النشاط الأيضي المتزايد في البقاء حتى بعد الانتهاء من التمرين، وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية بشكل عام.

يقلل من التوتر والقلق

تساعد تمارين الكارديو الجسم على إفراز هرمون الإندورفين الذي يساعد على تحسين الحالة المزاجية، عندما تمارس تمارين الكارديو في الصباح، فإن ذلك يساعد على بناء نظرة عاطفية وحالة ذهنية إيجابية، وهذا يساعد في النهاية على تقليل التوتر والقلق طوال اليوم.

تحسين الطاقة والتركيز

عندما تمارس الرياضة في الصباح، فإنها تساعد على تعزيز مستويات الطاقة لديك، وتحفيز إنتاج الأدرينالين والدوبامين، وتساعدك هذه الأمور في النهاية على البقاء يقظًا وأكثر تركيزًا، ويمكن أن تساعد مستويات الطاقة المتزايدة أيضًا على زيادة إنتاجيتك.

يحسن صحتك العقلية

يمكن أن يساعد أداء تمارين الكارديو أيضًا على تحسين حالتك المزاجية ويمكنه أيضًا تقليل أعراض القلق والاكتئاب، عندما تقوم بتمارين فردية في الصباح، فإنها تمنحك وقتًا للتفكير مما قد يكون له تأثير إيجابي على صحتك العقلية.

تحسين النوم

عند ممارسة تمارين الكارديو في الصباح، فإن ذلك يساعد أيضًا على تعزيز أنماط نوم أفضل، على الرغم من أنه يمكنك أداء تمرينك في أي وقت من اليوم، إلا أن التدريبات الصباحية تتماشى جيدًا مع دورات الاستيقاظ والنوم الطبيعية للجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تحسين النوم بصفة عامة.

صحة القلب

يلعب تمرين الكارديو دورًا مهمًا في صحة القلب والأوعية الدموية فهو يساعد على تقوية عضلة القلب، وتحسين الدورة الدموية، ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يساعد أداء التمارين في الصباح أيضًا في إدارة مستويات ضغط الدم، وبالتالي تحسين صحة القلب بشكل عام.

تحسين وظائف الرئة

يمكن أن تساعد تمارين الكارديو أيضًا على تحسين وظائف الرئة عن طريق زيادة كفاءة تناول الأكسجين وتوزيعه في الجسم عندما تتحسن قدرة الرئة، فإن ذلك يساعد أيضًا على تحسين قدرتك على التحمل وصحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

إنقاص الوزن

عند الجمع بين تمارين الكارديو واتباع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يكون ذلك وسيلة جيدة لفقدان الوزن والتحكم فيه. عندما يزيد حرق السعرات الحرارية، فإنه يساعد في فقدان الدهون وهذا يساعد في النهاية على فقدان الوزن. (اليوم السابع)