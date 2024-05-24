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صحة

نصائح هامة للحفاظ على الصحة العقلية للمسنين

Lebanon 24
24-05-2024 | 23:00
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ممارسة الرياضة أمر مهم للجميع، ولكنها تحمل أهمية خاصة لكبار السن، فمع تقدمنا فى العمر، تزداد احتمالية الإصابة باضطرابات التنكس العصبى، مما يجعل نمط الحياة النشط أكثر أهمية، إن البقاء نشيطًا لا يعزز صحتنا الجسدية فحسب، بل يعزز أيضًا صحتنا العقلية بشكل كبير، كما أنه مهم بشكل خاص لأولئك الذين يواجهون حالات مثل الخرف ومرض باركنسون، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

 فيما يلى.. 5 نصائح للمساعدة فى الحفاظ على نمط حياة نشط خاصة بالنسبة لكبار السن:

ممارسة التمارين الرياضية وتدريبات القوة

يمكن للمشى وركوب الدراجات والسباحة والرقص أن يحسن حالة القلب والأوعية الدموية والمزاج مع زيادة تدفق الدم فى الدماغ، مما يساعد على إبطاء التدهور المعرفى، ويساعد استخدام الأوزان أو أشرطة المقاومة أو تمارين وزن الجسم على الحفاظ على كتلة العضلات وقوتها وكثافة العظام.

 دمج العلاج الطبيعى 

يمكن للعلاج الطبيعى أن يعزز بشكل كبير الاستقرار والتنسيق، وهو أمر بالغ الأهمية للحد من مخاطر السقوط وتحسين الحركة لدى كبار السن.

 إعطاء الأولوية للمرونة

 تساعد تمارين التمدد المنتظمة واليوجا والبيلاتس على تحسين المرونة وصحة المفاصل.

 مارس التمارين الذهنية

 التمارين الذهنية لا تقل أهمية عن التمارين البدنية، مثل حل الألغاز والقراءة، حيث تحافظ على الصحة المعرفية وتحسين الذاكرة وتقليل خطر التدهور المعرفي.

 دمج الأنشطة اليومية

 مثل القيام بالأعمال المنزلية للحفاظ على النشاط واللياقة البدنية بشكل عام، مما يساعد على الحفاظ على حركتك طوال اليوم. (اليوم السابع)

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