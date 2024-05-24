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صحة

نصائح هامة للحفاظ على نظافة الأسنان

Lebanon 24
24-05-2024 | 15:00
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إذا كنت ترغب في الحفاظ على أسنانك وتجنب التسوس الذي يسبب الألم، يجب عليك اتباع عدد من الخطوات الهامة للحفاظ على صحة ونظافة الأسنان.

 بجانب العناية اليومية بالأسنان، يجب زيارة الطبيب على الأقل مرتين سنويًا لإجراء تنظيف عميق للأسنان والكشف الدورى عليها، لتجنب أي مضاعفات قد تحدث.

وعن الطرق البسيطة التي يجب اتباعها يوميا للحفاظ على الاسنان:

ـ استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد: فهو وسيلة دفاع رائدة ضد التسوس، فهو مركب طبيعي ويشكل حاجزًا وقائيًا لأسنانك، ويحمي من الأحماض ويساعد في محاربة التسوس.

 ـ استخدام الفرشاة قبل النوم: قبل الذهاب إلى النوم، تأكد من تنظيف أسنانك لإزالة جزيئات الطعام، وقتل البكتيريا الضارة.

 ـ تقليل تناول السكر: الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر هي الحلوى والشوكولاتة يساعد على إنتاج الأحماض يدمر مينا الأسنان.

 ـ تنظيف الأسنان بالخيط: يساعد على إزالة جزيئات الطعام التي يمكن أن تعلق بين الأسنان والتي لا تستطيع شعيرات فرشاة الأسنان الوصول إليها.

 ـ استخدم غسول الفم مرة واحدة على الأقل يوميًا: بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، قد لا تزال هناك بعض بقايا الطعام أو البلاك يساعد غسول الفم على إزالة بقايا الطعام. (اليوم السابع)

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